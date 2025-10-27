'अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवाओं को मिले कानूनी और आर्थिक सहायता', राव नरेंद्र ने बेरोजगारी को लेकर साधा BJP पर निशाना
हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवाओं को कानूनी और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने युवाओं के सपनों के टूटने पर चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार से बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा। राव नरेंद्र ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और ठगी करने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए सभी युवाओं और उनके परिवारों को कानूनी, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाए।
राव ने आरोप लगाया कि युवाओं का बेडियों में जकड़कर वापस लौटना पूरे प्रदेश के लिए आत्ममंथन का विषय है। हरियाणा के यह युवा अपने राज्य में रोजगार के अभाव में बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश गए थे, लेकिन अपने सपनों को खाक कर लौटे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार से सवाल पूछा कि आखिर कब तक ‘सत्ता के अहंकार’ और ‘झूठ के गुबार’ में ‘बेरोजगारी की महामारी’ को दबाने की कोशिश की जाती रहेगी।
कब तक हरियाणा के परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे और क्या भाजपा के नये हरियाणा में युवाओं के सपनों की मंज़िल जेल की बेड़ियां बनी रहेंगी।
राव नरेंद्र ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने, विदेश जाने के नाम पर ठगे गए युवाओं के पैसे वापस दिलाने, ऐसे एजेंटों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने तथा युवाओं के लिए स्थायी रोज़गार सृजन, कौशल विकास और रोजगार सुरक्षा नीति लागू करने की मांग की है।
