'अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवाओं को मिले कानूनी और आर्थिक सहायता', राव नरेंद्र ने बेरोजगारी को लेकर साधा BJP पर निशाना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए सभी युवाओं और उनके परिवारों को कानूनी, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाए।

राव ने आरोप लगाया कि युवाओं का बेडियों में जकड़कर वापस लौटना पूरे प्रदेश के लिए आत्ममंथन का विषय है। हरियाणा के यह युवा अपने राज्य में रोजगार के अभाव में बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश गए थे, लेकिन अपने सपनों को खाक कर लौटे हैं।



प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार से सवाल पूछा कि आखिर कब तक ‘सत्ता के अहंकार’ और ‘झूठ के गुबार’ में ‘बेरोजगारी की महामारी’ को दबाने की कोशिश की जाती रहेगी।