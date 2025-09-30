भूपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला और बीरेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र, पार्टी को मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा

Language
    By satyendra singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:12 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने दिल्ली पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा रणदीप सिंह सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह से मिलकर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सभी को साथ लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ेगी। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि वह हाईकमान द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाएंगे।

    राव नरेंद्र दिल्ली में हुड्डा-सुरजेवाला से मिले (सोर्स: सोशल मीडिया)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली पहुंच गए। पूरे दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का दौर चलता रहा। कुछ देर के लिए उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा हाईकमान ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी उसे निष्ठा के साथ पूरा करेंगे तथा पार्टी के सभी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। कैप्टन की नाराजगी को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की।

    राव नरेंद्र सिंह की नियुक्त सोमवार शाम की गई थी। उनके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राव नरेंद्र सबसे पहले उन्हीं से मिलने पहुंचे और एक दूसरे को जिम्मेदारी मिलने के लिए बधाई दी। दोनों ने हाईकमान का धन्यवाद करते हुए कहा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है।

    यहां से निकलने के बाद राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर जाकर मिले। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह से मिलने उनके आवास पर आए।

    पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा उनकी पत्नी और पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह ने जोरदार तरीके से स्वागत कर बधाई दी। सभी से मुलाकात कर राव की ओर से यह संदेश दिया गया कि सभी बड़े नेताओं से सहमति लेने के बाद ही पार्टी हाईकमान ने उन्हें जिम्मेदारी दी है।

    पार्टी सांसदों तथा विधायकों द्वारा बधाई देने के दौरान हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री\B \Bभूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए पार्टी ने इंतजार नहीं कराया। विधायकों ने तो प्रस्ताव पहले ही भेज दिया था। भूमिका का निर्वहन भी हम कर रहे थे। उन्होंने कहा ओबीसी वर्ग से अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला पार्टी का है।

    कांग्रेस सभी को लेकर साथ चलती है। हम मिलकर जनहित विरोधी भाजपा सरकार से लड़ेंगे और सत्ता से बाहर भी करेंगे। क्योंकि मौजूदा सरकार केवल दिखावा करती है। प्रदेश के लोग जन विरोधी नीतियों से परेशान हो चुके हैं।