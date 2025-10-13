दिपावली से पहले हरियाणा के कंप्यूटर शिक्षकों को मिलेगी तीन महीने की सैलरी, नायब सरकार ने जारी की रकम

Language
    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:28 PM (IST)

    हरियाणा के कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों के लिए खुशखबरी है। जुलाई से बिना वेतन के काम कर रहे इन शिक्षकों को दीपावली से पहले तीन महीने का वेतन एक साथ मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को धनराशि आवंटित कर दी है। शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया है, जिससे शिक्षकों में खुशी की लहर है।

    राज्य ब्यूरो, पंंचकूला। जुलाई माह से बगैर वेतन के काम कर रहे हरियाणा के कंप्यूटर शिक्षकों तथा लैब सहायकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें दीपावली से पहले तीन माह का वेतन एक साथ मिल जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिलों में तैनात कंप्यूटर शिक्षकों तथा लैब सहायकों को वेतन देने के लिए रकम आवंटित की जा चुकी है। एक दो दिन में वेतन मिल जाने की संभावना है।

    राजकीय विद्यालयों में तैनात कंप्यूटर शिक्षकों तथा लैब सहायकों को जुलाई से सितंबर तक वेतन नहीं मिला है, जिससे शिक्षक और लैब सहायक परेशान हो रहे थे। कई त्योहार उनके बगैर वेतन के फीके रहे।

    उनकी ओर से नियमित रूप से वेतन देने की मांग कर रहे थे। संगठन के माध्यम से वेतन देने की मांग भी प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से की थी। जिला स्तर पर ग्रांट नहीं मिलने की वजह से वेतन नहीं देने की बात शिक्षकों को कही जा रही थी।

    शिक्षा मंत्री ने यह बात संज्ञान में आते ही शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए कि दीपावली से पहले कंप्यूटर शिक्षकों तथा लैब सहायकों को बकाया वेतन हर हाल में दिया जाए, जिसके बाद ही अधिकारियों ने जिला शिक्षा विभाग को ग्रांट जारी कर स्कूल प्रबंधन को वेतन देने के लिए कहा है।