बिहार में कमल खिलाने के लिए पूरा दमखम लगा रही हरियाणा बीजेपी, CM नायब सैनी करने जाएंगे चुनाव प्रचार
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रवाना होंगे। वे एनडीए के संकल्प पत्र घोषणा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दूसरी बार बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा से 54 नेता चुनाव प्रचार के लिए बिहार भेजे गए हैं। भाजपा की हरियाणा इकाई बिहार मूल के निवासियों को भी चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से जोड़ रही है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार सुबह बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रवाना होंगे। मंगलवार देर रात को मुख्यमंत्री नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार एनडीए की ओर से संकल्प पत्र की घोषणा की जानी है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार बिहार जा रहे हैं।
उनके अलावा हरियाणा से 54 नेताओं की डयूटी लगाई गई। सभी एनडीए सरकार की एक बार फिर से वापसी कराने के लिए दम लगाएंगे। कई नेता तो पहले ही बिहार में चुनाव प्रचार करने जा चुके हैं। कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रवाना होंगे।
बिहार चुनाव के लिए भाजपा की हरियाणा इकाई ने पूरी ताकत लगा रखी है। पार्टी ने हरियाणा के शहरों में रह रहे बिहार के मूल के निवासियों से भी संपर्क साध करीब एक लाख लोगों को चुनाव प्रचार के लिए जोड़ा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।