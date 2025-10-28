बिहार में कमल खिलाने के लिए पूरा दमखम लगा रही हरियाणा बीजेपी, CM नायब सैनी करने जाएंगे चुनाव प्रचार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार सुबह बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रवाना होंगे। मंगलवार देर रात को मुख्यमंत्री नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार एनडीए की ओर से संकल्प पत्र की घोषणा की जानी है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार बिहार जा रहे हैं।

उनके अलावा हरियाणा से 54 नेताओं की डयूटी लगाई गई। सभी एनडीए सरकार की एक बार फिर से वापसी कराने के लिए दम लगाएंगे। कई नेता तो पहले ही बिहार में चुनाव प्रचार करने जा चुके हैं। कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रवाना होंगे।