दोषी कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो बख्शेंगे नहीं, आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या केस में हरियाणा सीएम का बड़ा बयान
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, बख्शा नहीं जाएगा। सरकार मामले की जांच कराएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। विपक्ष से इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की गई है। बैठक में आईपीएस अधिकारी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आईपीएस वाई पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि दोषी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। सीएम शनिवार को पंचकूला में हुई भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोल रहे थे।
सीएम ने कहा कि विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार मामले की जांच कराएगी। किसी को कोई तंग करेगा तो उसे बख्सेंगे नहीं। परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। वहीं, बैठक में आईपीएस पूरन कुमार के निधन पर शोक जताया और दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
सीएम ने कहा कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह के निधन को बड़ी दुखद दुर्घटना है। जैसे ही जापान में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह के निधन की सूचना मिली तो हमने उनकी पत्नी का ढांढस बंधाया और अधिकारियों को उनके साथ घर भेजा।
