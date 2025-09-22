नवरात्र के पहले दिन मनसा देवी मंदिर पहुंचे CM नायब सैनी, पत्नी संग मां के दरबार में टेका माथा

Language
    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:59 AM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवरात्र की शुरुआत पर अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ पंचकूला के शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका। उन्होंने मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना और यज्ञ-हवन में भाग लिया। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की और कहा कि नवरात्र जैसे पावन पर्व समाज में आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।

    नवरात्र पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनसा देवी मंदिर में टेका माथा।

    जागरण संवाददाता,पंचकूला। नवरात्र की शुभ शुरुआत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को पंचकूला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका और मां के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंदिर परिसर में आयोजित पूजा-अर्चना और यज्ञ-हवन में भी हिस्सा लिया। नवरात्र के पहले दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और वातावरण 'जय माता दी' के जयघोष से गूंज उठा।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि नवरात्र जैसे पावन पर्व समाज में आस्था, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देते हैं।