'डॉक्टर भगवान हैं, उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा', हड़ताल पर बोले CM सैनी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) से जुड़े डाक्टरों के सोमवार को हड़ताल पर चले जाने से कई स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं।

एचसीएमएस डॉक्टरों द्वारा 48 घंटे के सामूहिक अवकाश पर जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है। बातचीत जारी है और जल्द ही कोई हल निकल आएगा।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में नायब सिंह सैनी ने कहा कि डाक्टरों को भगवान की संज्ञा दी जाती है। यह मानवता की सेवा का पेशा है। इससे पहले भी डाक्टरों की कई मांगें सरकार द्वारा पूरी की गई हैं।