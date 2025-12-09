Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'डॉक्टर भगवान हैं, उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा', हड़ताल पर बोले CM सैनी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:09 AM (IST)

    हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) से जुड़े डाक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) से जुड़े डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) से जुड़े डाक्टरों के सोमवार को हड़ताल पर चले जाने से कई स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं।

    एचसीएमएस डॉक्टरों द्वारा 48 घंटे के सामूहिक अवकाश पर जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है। बातचीत जारी है और जल्द ही कोई हल निकल आएगा।

    मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में नायब सिंह सैनी ने कहा कि डाक्टरों को भगवान की संज्ञा दी जाती है। यह मानवता की सेवा का पेशा है। इससे पहले भी डाक्टरों की कई मांगें सरकार द्वारा पूरी की गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्तमान में हमारे मंत्रीगण और अधिकारीगण उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनकी सभी बातों को सुना जाएगा और किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा।