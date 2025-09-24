गुजरात-महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सीएम सैनी से की मुलाकात, प्राकृतिक खेती और किसान प्रशिक्षण पर जोर

गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने बताया कि गुजरात में वे गरीब व वंचित लोगों के साथ समय बिताते हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और इस मुलाकात को प्रेरणादायक बताया।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ-साथ किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को यह भरोसा दिलाया। आचार्य देवव्रत बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने कबीर कुटीर आवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की अगुवानी की।

आचार्य देवव्रत गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संरक्षक हैं तथा पूरे देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के अभियान में जुटे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के तरीकों पर विस्तार से बातचीत हुई।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि गुजरात में वे गांवों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं तथा वहां पूरे दिन व रात को लोगों के बीच में ही रहते हैं। गरीब, वंचित व दलित व्यक्तियों के साथ उन्हीं के घर बना भोजन करते हैं। रात को गांव के लोगों से विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा होती है और दिन में किसानों व युवाओं को प्राकृतिक खेती के फायदों से अवगत कराया जाता है।

राज्यपाल पिछले दो दिनों से हरियाणा में थे। रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने डाक्टरों व वकीलों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्यपाल को हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे उपायों व प्रयासों की जानकारी दी। आचार्य देवव्रत ने कहा कि बीमारियों से बचाव का तरीका ही शुद्ध आहार है और वह प्राकृतिक खेती से ही संभव है।