'आमदनी बढ़ाने के लिए किसान हित में उठाए जा रहे कदम', अन्नदाताओं के लिए बोले सीएम नायब सैनी



राज्य ब्यूरो, पंचकूला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। चाहे किसानों के गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की बात हो या धान एवं गेहूं आदि फसलों की एमएसपी पर खरीद हो, हर कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री वीरवार को सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में किसानों से बात कर रहे थे। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत कई क्षेत्रों से अनेक किसान दीपावली के अवसर पर गन्ने का एमएसपी बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने अगेती किस्म के गन्ने का रेट 400 रुपये से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल तथा पछेती किस्म का रेट 393 रुपये से बढ़ाकर 408 रुपये प्रति क्विंटल करके किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। यह निर्णय न केवल किसानों के हित में है बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करने वाला है।

