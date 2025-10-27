पंचकूला में राज्यस्तरीय महोत्सव, CM सैनी ने छठ मइया औ सूर्य देव को किया नमन, घग्गर के घाट पर उमड़ा जनसैलाब
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में राज्यस्तरीय छठ पूजा महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने छठ मइया और सूर्य देव को नमन करते हुए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने छठ पूजा को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व बताया, जो अनुशासन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। इस अवसर पर घाट को भव्य रूप से सजाया गया और हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार शाम पंचकूला सेक्टर-21 स्थित घग्गर नदी तट पर आयोजित राज्यस्तरीय छठ पूजा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने छठ मइया और सूर्य देव को नमन करते हुए श्रद्धालुओं को पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा भारतीय संस्कृति का ऐसा पर्व है जो अनुशासन, आस्था और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का संदेश देता है। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार के सहयोग से किया गया था, जिसमें पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर घाट पर भव्य सजावट की गई थी, रंग-बिरंगी रोशनियों और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण छठमय हो उठा।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों और समुदायों के पर्वों को समान सम्मान देती है और ऐसे आयोजन सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने प्रशासन और आयोजन समिति की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई तैयारियां सराहनीय हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल तथा अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया
छठ घाट पर महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। पूरे क्षेत्र में “छठ मइया के जयकारे” गूंजते रहे। प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक, प्रकाश और स्वच्छता की पुख्ता व्यवस्था की थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला में राज्यस्तरीय छठ महोत्सव का आयोजन एक सांस्कृतिक एकता और लोक परंपरा का गौरवशाली उदाहरण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में यह आयोजन और अधिक भव्यता के साथ मनाया जाएगा।
