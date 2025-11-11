गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा, CM सैनी ने की घोषणा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष में आयोजित शहीदी यात्रा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को जन-जन तक पहुंचाने का हरियाणा सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शिरकत करेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस पवित्र अवसर में भाग लेने का आह्वान किया।