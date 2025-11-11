Language
    गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा, CM सैनी ने की घोषणा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:34 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शहीदी यात्रा में भाग लिया। उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा की। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। सीएम ने कई अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की।

    पिंजौर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष में आयोजित शहीदी यात्रा में सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष में आयोजित शहीदी यात्रा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को जन-जन तक पहुंचाने का हरियाणा सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शिरकत करेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस पवित्र अवसर में भाग लेने का आह्वान किया।

    सीएम ने ये घोषणाएं की

    • गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा।
    • चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में गुरु तेग बहादुर अनुसंधान पीठ स्थापित की जाएगी।
    • यमुनानगर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा।
    • पंचकूला से पोंटा साहिब मार्ग का नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा।
    • लखनौर साहिब में माता गुजरी देवी के नाम से VLDA कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

     

    मुझे इस पवित्र आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि गर्व की बात है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्श और बलिदान से प्रेरणा लेकर हरियाणा सरकार समाज में धार्मिक सौहार्द, मानवता और सेवा भाव को आगे बढ़ा रही है।
    -नायब सिंह सैनी, सीएम, हरियाणा