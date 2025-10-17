हरियाणा में सरकारी नौकरी के फॉर्म में कर सकते हैं सुधार , CET ने Group-C के पदों के लिए खोला करेक्शन पोर्टल
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी परीक्षा के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। 17 से 24 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने दस्तावेजों में सुधार कर सकते हैं। 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, और परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के लिए 26-27 जुलाई को आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। परीक्षा में शामिल हुए युवा 17 से 24 अक्टूबर की रात 11:59 मिनट तक दस्तावेज ठीक कर सकेंगे। नवंबर के पहले पखवाड़े में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है।
एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर करेक्शन पोर्टल की जानकारी साझा करते हुए कहा कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
सीईटी में शामिल होने के लिए 13 लाख 48 हजार 893 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। चार सत्रों में कुल 12 लाख 46 हजार 497 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। आयोग की योजना एक महीने में परीक्षा का परिणाम घोषित करने की थी, लेकिन नार्मलाइजेशन को लेकर मामला हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट की डबल बेंच नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया को वैध करार दे चुकी है।
करेक्शन पोर्टल खुलने के अब युवा अपने दस्तावेजों की गड़बड़ियों को ठीक कर सकते हैं। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम और दिव्यांग प्रमाणपत्र तैयार रखें, ताकि करेक्शन विंडो खुलते ही तुरंत आवश्यक सुधार किए जा सकें। करेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
