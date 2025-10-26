Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा: धूमधाम से मनेंगे गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस और सरदार पटेल जयंती, 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने पर खास कार्यकर्म

    By Sudhir Tanwar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:02 AM (IST)

    हरियाणा में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम होंगे। विद्यालयों में गुरु तेग बहादुर के जीवन पर निबंध प्रतियोगिता होगी। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा और पदयात्राएं होंगी। कार्यक्रमों से पहले स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और ‘वंदे मातरम्’ गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होंगे कई कार्यक्रम

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और ‘वंदे मातरम्’ गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम होंगे। तीन नवंबर को विद्यालयों में गुरु तेग बहादुर के जीवन और शिक्षाओं पर हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत में निबंध प्रतियोगिता आयोजित होंगी, जिसमें साढ़े तीन लाख से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की। सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक इस बैठक में आनलाइन शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक नवंबर से 25 नवंबर तक प्रदेशभर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

    इन कार्यक्रमों में प्रबुद्धजनों, गांवों के सरपंचों, संतों, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों एवं गुरुद्वारा प्रबंधक समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित 31 अक्टूबर को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ पर पूरे राज्य में जिला स्तर पर पदयात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 26 नवंबर से छह दिसंबर तक 10 दिवसीय राष्ट्रीय पदयात्रा होंगी। इन कार्यक्रमों से पहले सभी जिलों, वार्ड और गांव स्तर पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।

    बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा में प्रस्तावित कार्यक्रमों की कार्ययोजना की भी समीक्षा की स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, संगोष्ठी, निबंध प्रतियोगिता और राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के कार्यक्रम आयोजित होंगे।

    बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, डीजीपी ओपी सिंह, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) वर्षा खांगवाल और मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रभलीन सिंह ने कई अहम सुझाव दिए।