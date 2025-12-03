हरियाणा कैडर के IAS विकास गुप्ता अब केंद्र में देंगे सेंवाए, मिली ये बड़ी जिम्मेदारी
हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विकास गुप्ता को केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) का आयुक्त नियुक्त किया गया है। केवीएस देश की स्कूली शिक्षा में महत्वपूर ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी विकास गुप्ता अब केंद्र सरकार में सेवाएं देंगे। उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) का आयुक्त नियुक्त किया गया है।
केवीएस के आयुक्त का पद देश की स्कूल शिक्षा प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह संस्था केंद्रीय सरकारी स्कूलों की नीतियां बनाने, शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और स्थानांतरण, नए विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा परियोजनाओं के क्रियान्वयन जैसी प्रमुख जिम्मेदारियां निभाती है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत 1200 से अधिक विद्यालय चल रहे हैं और इनमें 14 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। केवीएस छात्रों को सीबीएसई पाठ्यक्रम, उत्कृष्ट अधोसंरचना, एनसीसी, खेल, विज्ञान, कला, ओलंपियाड, नवाचार और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आधुनिक शिक्षण मॉडल उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है।
