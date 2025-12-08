आज होगी हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग, विधायकों के होटल भत्ते से लेकर विधानसभा सत्र की तारीख तक... जानें बैठक के एजेंडे
चंडीगढ़ में आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधायकों के आवास किराये की दरों में संशोधन, शीतकालीन स ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में आज मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
इससे बैठक में विधायकों के अलग-अलग राज्यों के दौरे पर जाने के दौरान निजी आवास (होटल) किराये पर लेने की संशोधित दरों की मंजूरी प्रदान की जाएगी।
यह मीटिंग आज दोपहर 12 बजे होगी जिसमें शीतकालीन सत्र की तारीख को मंजूरी दी जा सकती है। इस बैठक में कई मोटर वाहन नियम में बदलाव होगा।
जिला महेंद्रगढ़ स्थित नारनौल, रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा और जिला झज्जर के गांवों को एक उप तहसील व तहसील से निकलकर दूसरी उप तहसील व तहसीलों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी।
