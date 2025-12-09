Language
    नेशनल चैंपियन रोहित धनखड़ हत्याकांड में हरियाणा पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, डीजीपी से मिलने पहुंचा परिवार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    पावर लिफ्टर रोहित धनखड़ हत्याकांड में हरियाणा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। परिवार ने पुलिस की जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए डीजीपी से म ...और पढ़ें

    28 नवंबर को पीट-पीटकर रोहित धनखड़ की हत्या कर दी गई थी।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला।  पावर लिफ्टिंग में सात बार के नेशनल विजेता खिलाड़ी रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिवार ने मंगलवार को डीजीपी ओपी सिंह से मुलाकात करने पहुंचे हैं।

    रोहित धनखड़ अपने दोस्त गांव बौंदकला निवासी जतिन के साथ 28 नवंबर को उसकी बहन की ननद की शादी में शगुन डालने भिवानी गया था। शादी समारोह के दौरान तिगड़ाना से बरात आई, जिसमें कुछ युवकों के साथ कहासुनी और बाद में उन्हीं युवकों ने रास्ता रोककर रोहित के साथ मारपीट करते हुए अधमरा कर दिया।

    रोहित ने इलाज के दौरान पीजीआई में दम तोड़ दिया था। परिजनों का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।

    गांव हमायुंपुर की पंचायत व परिवार के लोग भिवानी एसपी सुमित कुमार से मिलने गए थे। एसपी से मिलने के बाद परिवार के लोग असंतुष्ट नजर आए और उनके अंदर रोष बढ़ गया। एसपी ने परिवार से आरोपितों को पकड़ने के लिए समय मांगा था। परिवार ने कहा कि 10 दिन बीतने के बाद भी आरोपितों का पकड़ा न जाना सवाल खड़े कर रहा है।

    डीजीपी से परिवार को न्याय की उम्मीद

    रोहित के चाचा कप्तान सिंह ने बताया कि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की जाएगी और उन्हेंअब तक की पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा। बैठक से समाज को अब अंतिम उम्मीद है