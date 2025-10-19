हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए शेड्यूल जारी, तीन से पांच नवंबर तक दो-दो शिफ्ट में लिए जाएंगे इंटरव्यू
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 123 पदों के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। कैमिस्ट्री विषय के लिए इंटरव्यू 3 से 5 नवंबर तक होंगे, जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों को अलग-अलग शिफ्टों में बुलाया गया है। इन पदों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण भी निर्धारित किया गया है।
राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 123 पदों के लिए इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कैमिस्ट्री विषय के लिए युवाओं को तीन से पांच नवंबर तक प्रत्येक दिन दो-दो शिफ्टों में इंटरव्यू के लिए आयोग मुख्यालय पर बुलाया है।
हरियाणा में कैमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 123 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 123 पदों में 79 पद जनरल, 15 एससी, 13 बीसी व बीसीबी के लिए पांच तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद आरक्षित किए गए थे। विभाग नालेजटेस्ट व स्क्रीनिंगटेस्ट की परीक्षाएं आयोजित कर चुका है, जिसमें 232 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए योग्य पाए गए हैं। उनका तीन से पांच नवंबर तक इंटरव्यू शेड्यूल रखा गया है।
रोल नंबर 40025 से 41903 के बीच योग्य उम्मीदवारों को तीन नवंबर सुबह की शिफ्ट में तथा रोल नंबर 41924 से 43214 के बीच वालों को तीन नवंबर को दोपहर 12 बजे रिपोर्ट करना होगा। रोलनबर 43222 से 44141 के बीच वाले अभ्यर्थियों को चार नवंबर को सुबह साढ़े आठ बजे तथा रोल नंबर 44195 से 45558 तक वालों को चार नवंबर को दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट करना है। रोल नंबर 45564 से 46356 तक वालों को पांच नवंबर को सुबह साढ़े आठ बजे तक तथा रोल नंबर 46362 से 46945 के बीच पाए गए योग्य उम्मीदवारों को पांच नवंबर को 12 बजे तक रिपोर्ट करना होगा।
