    हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, खिलाड़ियों की मौत, किसानों का कर्ज सहित कई मुद्दों पर टकराव तय

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:05 AM (IST)

    हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष, वोट चोरी, कानून व्यवस्था और किसानों के कर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    सीएम नायब सैनी व अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज बृहस्पतिवार को शुरू होगा। वोट चोरी, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को राहत मिलने, कानून व्यवस्था, दो खिलाड़ियों की मौत, बेरोजगारी, किसानों पर कर्ज और स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई मुद्दों पर टकराव तय है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा मानसून के दौरान जलभराव से खराब हुई फसलों के मुआवजे, प्रथम और द्वितीय श्रेणी नौकरियों में बाहरी राज्यों के युवाओं की बहुलता, डॉक्टरों की कमी और बीपीएल कार्ड के मुद्दे भी सदन में उठेंगे।

    विधानसभा के मानसून सत्र में कानून व्यवस्था को लेकर काम रोको प्रस्ताव के बहाने सदन को कई बार स्थगित करने के लिए मजबूर करने वाले कांग्रेस विधायक एक बार फिर काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जिस पर दोनों पक्षों में टकराव संभव है।

    अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की आड़ में सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी आंकड़ों के साथ पूरी तैयारी कर रखी है। विधानसभा में करीब सवा साल के लंबे अंतराल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर अधिकृत रूप से विपक्ष के नेता के रूप में मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे।

    कांग्रेस लाएगी काम रोको प्रस्ताव

    सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण द्वारा चर्चा के लिए स्वीकार किए गए प्रस्तावों के बारे में सदन को बताया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी सदन में जानकारी देंगे। कांग्रेस कई मुद्दों पर काम रोको प्रस्ताव लेकर आई है।

    इस मुद्दे पर सदन में बहस होने की प्रबल संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष काम रोको प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदल सकते हैं। इस बीच सदन में पेश करने के लिए तीन विधेयकों को फाइल कर दिया गया है।

    इनमें हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक, हरियाणा दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक तथा हरियाणा जन विश्वास विधेयक शामिल हैं।

    विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर चंडीगढ़ में कार्य सलाहकार समिति की बैठक में शामिल विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, सीएम नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, महीपाल ढांडा, कृष्ण बेदी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक गीता भुक्कल, विस उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिढा व विधायक सावित्री जिंदल विधानसभा सचिवालय ने उपलब्ध कराया

    विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीन दिन का होगा।

    कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सत्र 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल तीन बैठकें होंगी। 20 और 21 दिसंबर को अवकाश रहेगा।

    विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा और कृष्ण कुमार बेदी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा विधायक गीता भुक्कल के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिढा तथा निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल शामिल हुए।