उत्तराखंड विधानसभा का दौरा कर पहुंचे स्पीकर हरविन्द्र कल्याण, पेपरलेस कार्यवाही देखकर हुए हैरान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सोमवार को देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड विधानसभा का अवलोकन किया। साथ ही विधानसभा समितियों के कामकाज, विधानसभा स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया, रिसर्च विंग और नेवा इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई।

उत्तराखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव हेम पंत ने हरविन्द्र कल्याण का स्वागत किया। इसके बाद संसदीय कामकाज तथा विधानसभा की कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की। उत्तराखंड विधानसभा में गत दो सत्रों से नेवा के तहत पेपरलैस कार्यवाही शुरू की गई है।