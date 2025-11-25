उत्तराखंड विधानसभा का दौरा कर पहुंचे स्पीकर हरविन्द्र कल्याण, पेपरलेस कार्यवाही देखकर हुए हैरान
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने उत्तराखंड विधानसभा का दौरा कर कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने विधानसभा समितियों, स्टाफ भर्ती, रिसर्च विंग और नेवा पर चर्चा की। उत्तराखंड विधानसभा में पेपरलेस कार्यवाही की शुरुआत की गई है, जिसकी हरविन्द्र कल्याण ने सराहना की और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सोमवार को देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड विधानसभा का अवलोकन किया। साथ ही विधानसभा समितियों के कामकाज, विधानसभा स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया, रिसर्च विंग और नेवा इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई।
उत्तराखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव हेम पंत ने हरविन्द्र कल्याण का स्वागत किया। इसके बाद संसदीय कामकाज तथा विधानसभा की कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की। उत्तराखंड विधानसभा में गत दो सत्रों से नेवा के तहत पेपरलैस कार्यवाही शुरू की गई है।
इस दौरान हरविन्द्र कल्याण ने उत्तराखंड विधानसभा का सदन और पुस्तकालय भी देखे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा के संसदीय कामकाज बारे ऐसे कदम आदर्श परंपरा स्थापित करने तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में हैं।
