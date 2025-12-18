MLA अशोक अरोड़ा और अनिल यादव से दुर्व्यवहार का मामला सदन में उठा, समिति ने जांच रिपोर्ट के लिए मांगा समय
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक अशोक अरोड़ा और अनिल यादव के दुर्व्यवहार का मुद्दा उठा। विशेषाधिकार समिति ने जांच रिपोर्ट के लिए समय मांगा ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के वीरवार की कार्यवाही शुरू हुई। पहले ही दिन विधायक अशोक अरोड़ा और अनिल यादव से दुर्व्यवहार का मुद्दा उठा, जिनपर जांच रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति ने समय मांगा। इसके अलावा किसानों के ऋण, शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी समेत प्रश्नकाल में कुल 20 तारांकित सवालों पर चर्चा होगी, जबकि 20 अतारांकित सवालों के जवाब सदन पटल पर रखे जाएंगे।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शोक प्रस्ताव पढ़ा। वहीं, प्रश्नकाल में सरकार की ओर से कर्जदार किसानों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने पूछा है कि प्रदेश में कितने किसानाें पर कुल कितना ऋण बकाया है और क्या ऋण चुकाने में असमर्थ छोटे किसानों को राहत देने की कोई योजना है।
इसी तरह कांग्रेस विधायक मामन खान ने सवाल लगाया है कि क्या कुरैशी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की योजना है। वहींशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। इनेलो विधायक अर्जुन सिंह चौटाला ने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। इस दौरान राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की कमी पर भी चर्चा होगी।
कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से कुरुक्षेत्र में दुर्व्यवहार मामले में जांच रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार हनन समिति ने और समय मांगा है। इसी तरह विधायक अनिल यादव द्वारा बिजली विभाग के एसडीओ द्वारा फोन नहीं उठाने और दुर्व्यवहार मामले की जांच के लिए भी इंतजार करना होगा। दोनों मामलों की अलग-अगल जांच कर रही विशेषाधिकार समितियों ने सदन में जांच रिपोर्ट रखने के लिए अगली बैठक तक का समय मांगा है।
धन्यवाद संकल्प भी पारित होगा
हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को वर्ष भर मनाने के लिए विधानसभा में धन्यवाद संकल्प भी पारित किया जाएगा। चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक किए गए कार्यक्रमों की जानकारी साझा की जाएगी। विधानसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी धन्यवादी पत्र भेजा जाएगा।
