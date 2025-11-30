हरियाणा में शिक्षकों के तबादले की नई नीति घोषित, मर्जी से चुन सकेंगे स्कूल; पति-पत्नी में सिर्फ एक को मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नौ साल के भीतर तीसरी बार शिक्षकों की आनलाइन तबादला नीति में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चार नवंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बदलाव के ड्राफ्ट को मंजूर किया गया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संशोधित तबादला नीति की अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके साथ ही हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों के नियम बदल गए हैं। नई तबादला नीति के तहत राज्य में तीन विशेष जगहों पर तैनाती वाले शिक्षकों को 10 फीसद अतिरिक्त वेतन (बेसिक/डीए) दिया जाएगा। इस नई पालिसी के तहत दूरदराज के इलाकों में पोस्टिंग पाने वाले शिक्षकों को उनके मूल वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी और हर महीने 10 हजार रुपये का विशेष भत्ता मिलेगा। यह पालिसी मौजूदा जोन सिस्टम को खत्म कर 80 अंकों की मेरिट प्रणाली लागू करेगी, जिसके आधार पर तबादले होंगे। साथ ही, पति-पत्नी को एक साथ ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलेगा, यानि दोनों में से सिर्फ एक साथी को ही इसका लाभ मिल पाएगा।

किसी भी स्कूल को अपनी पोस्टिंग के लिए चुन सकेंगे इस कदम का मकसद तबादलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाना है। नई पालिसी के तहत मोरनी, हथीन और नूंह जैसे पिछड़े इलाकों में तैनात शिक्षकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान करना है। अगर शिक्षक इन जगहों पर अपनी मर्जी से पोस्टिंग चुनते हैं, तो उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।

शिक्षक आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के तहत राज्य में किसी भी स्कूल को अपनी पोस्टिंग के लिए चुन सकेंगे। करीब नौ साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आनलाइन तबादला नीति की परिकल्पना की थी, जिसे 2016 में पहली बार लागू किया गया।

इसकी पूरे देश में सराहना हुई थी। कई राज्यों ने इस तबादला पालिसी को अपने यहां लागू किया, जिसके बाद राजनेताओं व अधिकारियों पर तबादलों की सिफारिशें आनी बंद हो गई और तबादलों में होने वाले भ्रष्टाचार में काफी हद तक कमी आई।