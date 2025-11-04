हरियाणा में पशुपालन विभाग की परीक्षा में 56% अधिकारी फेल, वेट डॉक्टर भी अनफिट; ट्रेनिंग सिस्टम पर उठे सवाल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।लहरियाणा में पशुपालन और डेयरी विभाग में पदोन्नति के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा में 56 प्रतिशत अधिकारी फेल हो गए हैं। इनमें पशु चिकित्सक भी शामिल हैं। कुल 290 अधिकारियों ने यह परीक्षा दी थी, जिसमें 163 पास नहीं हो सके।

अधिकारियों के ज्ञान, प्रदर्शन और कौशल का मूल्यांकन करने के लिए 22 मार्च को यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अब घोषित किया गया है। विभागीय परीक्षा में असफलता से न केवल इन अधिकारियों की पदोन्नति पर विपरीत असर पड़ेगा, बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की संभावना भी बढ़ गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह परीक्षा परिणाम विभाग में प्रशिक्षण की गुणवत्ता और व्यावहारिक ज्ञान के अभाव को उजागर करता है। विभागीय परीक्षाएं कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का परीक्षण करने का एक पैमाना मानी जाती हैं।