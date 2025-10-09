IPS खुदकुशी मामला: सुसाइड नोट में हरियाणा DGP और रोहतक SSP का नाम, कई धाराओं में केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर एंव अन्य अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मामले में उन सभी अफसरों के खिलाफ एससी एसटी और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है जिनके नाम सुसाइड नोट में है।

हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में 16 आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना और नियमों का पालन न करने की बात कही। कुमार ने लिखा कि वे पिछले पांच साल से प्रताड़ित थे और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और विस्तृत जांच की उम्मीद जताई थी। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने अपने पीएसओ की रिवाल्वर से आत्महत्या कर ली थी, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।