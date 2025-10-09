Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPS खुदकुशी मामला: सुसाइड नोट में हरियाणा DGP और रोहतक SSP का नाम, कई धाराओं में केस दर्ज

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:48 PM (IST)

    हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में 16 अधिकारियों पर उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। उन्होंने पिछले पांच साल से प्रताड़ित होने और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। पुलिस ने उनकी पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    IPS खुदकुशी मामले में सुसाइड नोट में हरियाणा DGP और रोहतक SSP का नाम, FIR दर्ज (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर एंव अन्य अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मामले में उन सभी अफसरों के खिलाफ एससी एसटी और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है जिनके नाम सुसाइड नोट में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में 16 आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना और नियमों का पालन न करने की बात कही।

    कुमार ने लिखा कि वे पिछले पांच साल से प्रताड़ित थे और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और विस्तृत जांच की उम्मीद जताई थी। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने अपने पीएसओ की रिवाल्वर से आत्महत्या कर ली थी, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। 

    चंडीगढ़ पुलिस ने कहा- दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के लिए मृतक के अंतिम नोट में नामित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।