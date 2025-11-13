हरियाणा में 'म्हारी सड़क एप' पर शिकायतों का नहीं किया समाधान, 19 इंजीनियर सस्पेंड; ठेकेदारों पर भी गिरी गाज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में ‘म्हारी सड़क एप' पर शिकायत के बावजूद सड़कों के गड्ढे नहीं भरवा सके 19 कार्यकारी अभियंताओं पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एप पर शिकायतों को बिना निवारण के बंद करने और शिकायतों का ठीक से निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है।

इनमें लोक निर्माण विभाग के दो, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के छह, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के दो, जिला परिषद का एक, स्थानीय निकाय विभाग के पांच और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तीन कार्यकारी अभियंता शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को ‘म्हारी सड़क एप‘ पर आई शिकायतों की समीक्षा बैठक में कहा कि जो ठेकेदार तय समय सीमा में शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को जो भी कार्य दिया जाता है या लोगों की कोई शिकायत आती है तो उसका समाधान धरातल पर शत प्रतिशत दिखना चाहिए। एप पर मिली सड़कों की शिकायतों के पूर्ण समाधान के बाद ही शिकायत को बंद करें। यदि किसी शिकायत को संबंधित अधिकारी ने बिना समाधान के बंद किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सड़कों पर सफेद पट्टी व साइन बोर्ड लगवाना सुनिश्चित किया जाए। म्हारी सड़क एप पर शिकायत आते ही उसको तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि जनता को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।

यदि कोई संबंधित अधिकारी शिकायत का समय पर समाधान नहीं करता या गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। म्हारी सड़क एप के प्रति लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करें। सड़कों के गड्ढों को ठीक से भरा जाए। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस दौरान मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।