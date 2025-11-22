हरियाणा के एसपी रैंक के पांच IPS बने DIG, ये हैं नाम
हरियाणा सरकार ने एसपी रैंक के पांच आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया है। इनमें मनीषा चौधरी, अभिषेक जोरवाल, राजेंद्र कुमार मीना, मनबीर सिंह और विरेंद्र विज शामिल हैं। मनीषा चौधरी केंद्र सरकार में कार्यरत हैं, जबकि अन्य अधिकारी हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस पदोन्नति से पुलिस विभाग में सुधार की उम्मीद है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ। प्रदेश सरकार ने एसपी रैंक के पांच आइपीएस अधिकारियों को डीआइजी बनाया गया है। पदोन्नत किए गए आइपीएस अधिकारियों में मनीषा चौधरी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चल रही हैं, जबकि अभिषेक जोरवाल फरीदाबाद पुलिस मुख्यालय में पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात हैं।
राजेंद्र कुमार मीना करनाल में एसपी पुलिस कमांडो व मनबीर सिंह एसपी आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली मुख्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। विरेंद्र विज भौंडसी में प्रथम भारतीय रिजर्व बटालियन में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं।
