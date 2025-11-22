हरियाणा के एसपी रैंक के पांच IPS बने DIG, ये हैं नाम

हरियाणा सरकार ने एसपी रैंक के पांच आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया है। इनमें मनीषा चौधरी, अभिषेक जोरवाल, राजेंद्र कुमार मीना, मनबीर सिंह और विरेंद्र विज शामिल हैं। मनीषा चौधरी केंद्र सरकार में कार्यरत हैं, जबकि अन्य अधिकारी हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस पदोन्नति से पुलिस विभाग में सुधार की उम्मीद है।

पांच आइपीएस अधिकारियों को डीआइजी बनाया गया (फाइल फोटो)