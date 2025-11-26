Language
    हरियाणा के 1032 अस्थाई स्कूल के बच्चे नहीं भर पाए फॉर्म, एक साल का मिला था एक्सटेंशन

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:31 PM (IST)

    हरियाणा के 1032 अस्थायी स्कूल एक्सटेंशन के बाद भी बोर्ड परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने अभी तक सूची शिक्षा बोर्ड को नहीं भेजी है। निजी स्कूल संघ ने सरकार से एफिलिएशन फीस भरवाकर छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग की है। पोर्टल बंद होने के कारण स्कूलों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है।

    (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। एक साल की एक्सटेंशन मिलने के 26 दिन बाद भी हरियाणा के 1032 अस्थाई स्कूल अपने बच्चों के बोर्ड फार्म नहीं भर पाए हैं। शिक्षा निदेशालय ने अभी तक इन स्कूलों की सूची शिक्षा बोर्ड भिवानी में नहीं भेजी है।

    प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री से प्रदेश के अस्थाई व मान्यता प्राप्त स्कूलों से ऐफिलेशन फीस भरवाकर उनमें पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की है।

    संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि सरकारी व स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के बच्चों के परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर थी, लेकिन अभी तक प्रदेश के अस्थाई व मान्यता प्राप्त स्कूलों की ऐफिलेशन फीस बोर्ड ने नहीं भरवाई है, जिस कारण इन स्कूलों का पोर्टल बंद है और ये स्कूल दसवीं व बारहवीं के बच्चों के बोर्ड फार्म भरने से अभी तक वंचित हैं।

     