टैक्सी लूट और मर्डर प्लान का मास्टरमाइंड हमजा गिरफ्तार, हथियार सप्लायर जस्सी भी काबू, पंचकूला में क्राइम गैंग का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर में वारदात की साजिश रच रहे खतरनाक गैंग पर पंचकूला पुलिस ने करारी चोट की है। क्राइम ब्रांच सैक्टर-26 ने टैक्सी लूट और हत्या की साजिश में शामिल मास्टरमाइंड हमजा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके सिर पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

21 वर्षीय हमजा पुत्र मोहम्मद जावेज, निवासी सहारनपुर (उ.प्र.), हाल किशनपुरा यमुनानगर, को 8 दिसंबर को काबू किया गया और चार दिन के रिमांड के दौरान उससे एक देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हमजा पर पौंटा साहिब में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित पांच संगीन मामले पहले से दर्ज हैं।

रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस गैंग को हथियार सप्लाई करने वाला एक और आरोपी भी सक्रिय है। पुलिस ने तुरंत दबिश देकर 10 दिसंबर को हथियार सप्लायर जसविंद्र सिंह उर्फ जस्सी (21), निवासी पौंटा साहिब, हिमाचल को भी गिरफ्तार कर लिया।

जस्सी को कोर्ट में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गिरोह हथियार कहां से और किस चैनल के जरिए खरीदता था। लूटी गई नैक्सन कार से हत्या की तैयारी 19 नवंबर की सुबह रामगढ़ पुल के नीचे टैक्सी चालक से गन प्वाइंट पर टाटा नैक्सन कार लूट ली गई थी। खुलासा हुआ कि इससे एक दिन पहले आरोपी चंडीगढ़ में मोबाइल स्नैच कर चुके थे और उसी फोन से ऐप चलाकर टैक्सी बुक की। जांच में सामने आया कि आरोपी इस कार का इस्तेमाल पौंटा साहिब के युवक ऋषभ की हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए करने वाले थे।

इस गैंग के तीन आरोपी रोहित धीमन, बिट्टू ठाकुर और सतबीर को क्राइम ब्रांच की टीम पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। उनके कब्जे से लूटी हुई नैक्सन कार, दो देसी कट्टे और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। अब मास्टरमाइंड हमजा और सप्लायर जस्सी की गिरफ्तारी के बाद कुल पांचों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं।