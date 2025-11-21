गुरमीत राम रहीम केस: अमेरिका से गवाही नहीं हो सकी, कोर्ट ने CBI से पूछा इतनी देरी क्यों?

पंचकूला में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के मामले में अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिकायतकर्ता की गवाही होनी थी, जो तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई। अदालत ने इस देरी पर सीबीआई से नाराजगी जताई और सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। सीबीआई ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को पत्र भेजे, पर जवाब नहीं मिला।