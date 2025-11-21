Language
    गुरमीत राम रहीम केस: अमेरिका से गवाही नहीं हो सकी, कोर्ट ने CBI से पूछा इतनी देरी क्यों?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:52 AM (IST)

    पंचकूला में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के मामले में अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिकायतकर्ता की गवाही होनी थी, जो तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई। अदालत ने इस देरी पर सीबीआई से नाराजगी जताई और सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। सीबीआई ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को पत्र भेजे, पर जवाब नहीं मिला।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और अन्य आरोपितों से जुड़े मामले में वीरवार को शिकायतकर्ता की अमेरिका से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज होनी थी, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक तैयारी पूरी न होने के कारण एक बार फिर गवाही नहीं हो सकी।

    इस देरी पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए सीबीआइ को मामले में अधिक सक्रिय होने के निर्देश दिए। अदालत में उपस्थित सीबीआइ के डिप्टी एसपी ने बताया कि भारत के गृह मंत्रालय ने कई बार अमेरिकी डिपार्टमेंट आफ जस्टिस को पत्र भेजे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इसी कारण गवाही की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जा सकी।

     