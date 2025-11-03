हरियाणा: ग्रुप-डी कर्मचारियों का होगा बायोमेट्रिक सत्यापन, 13 हजार पदों पर हुई थीं नियुक्तियां; HSSC ने मांगा ब्योरा 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत ग्रुप डी (चतुर्थ श्रेणी) कामन कैडर पदों के लिए चुने गए सभी उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने का फैसला किया है। इस विज्ञापन के तहत करीब 13 हजार पदों पर भर्तियां हुई थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कदम भर्ती प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत या मुकदमेबाजी से बचने के लिए उठाया जा रहा है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से नव चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों की जरूरी जानकारी तुरंत देने का अनुरोध किया है।

इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी एक पत्र में सभी विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत ग्रुप-डी (कामन कैडर) उम्मीदवारों का विवरण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को भेजें ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके।