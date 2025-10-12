राज्यपाल ने भी की IAS अमनीत को समझाने की कोशिश, DGP-SP के सस्पेंड व अरेस्ट पर अड़े IPS पूरन कुमार का परिवार
हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला गहराता जा रहा है। परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, जिसे सरकार कानूनी पेंच बता रही है। राज्यपाल ने परिवार से मुलाकात की और उन्हें समझाने की कोशिश की। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी परिवार से मिलकर सांत्वना दी है। आप पार्टी वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालेगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या और उसके बाद छठे दिन भी पोस्टमार्टम व संस्कार नहीं होने का मामला गहराता जा रहा है। हरियाणा सरकार जहां परिवार को मनाने की पूरी कोशिश में है, वहीं विपक्षी दलों के नेता लगातार वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना प्रदान कर रहे हैं।
वाई पूरन कुमार के परिवार की एक ही मांग है, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर व रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजरानिया के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार और निलंबित किया जाए।
वाई पूरन कुमार के परिवार खासकर आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार व साले आप विधायक अमित रतन की इस मांग को पूरा कर पाने में सरकार कानूनी पेंच मान रही है। सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि जांच के बाद कितना भी बड़ा अधिकारी दोषी निकले, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, मगर परिवार इस पर सहमत नहीं है। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष रविवार की शाम अमनीत पी कुमार से मुलाकात करने उनके चंडीगढ़ के सेक्टर-24 आवास पर पहुंचे। राज्यपाल ने परिवार के साथ बातचीत की।
इस दौरान किसी को भी घर के भीतर जाने नहीं दिया गया। राज्यपाल ने अमनीत तथा उनके भाई के साथ अलग से भी बातचीत की। समझा जा रहा है कि राज्यपाल ने अमनीत और उनके भाई को वाई पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार करने की कोशिश की। इसके साथ ही रविवार को दिनभर हरियाणा व पंजाब के नेताओं का अमनीत पी कुमार के आवास पर आना-जाना लगा रहा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया है, जबकि हरियाणा कांग्रेस सोमवार को भी जिलों में प्रदर्शन करेगी।
मैं आशा करता हूं की जो घटना हुई है, उसमें सच्चाई सामने आएगी : नवीन जिंदलकुरुक्षेत्र के भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि अमनीत पी कुमार और वाई पूरन कुमार दोनों ही बेहतरीन अफसर रहे हैं। दोनों ही कैथल में डीसी और एसपी रहे है। मैं आशा करता हूं की जो घटना हुई है, उसमें सच्चाई सामने आएगी। ऐसा ही हमारे सीएम नायब सैनी ने कहा है।
उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त से सजा मिले: अजय चौटाला
हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा जननायक जनता पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व सांसद अजय चौटाला भी अमनीत कुमार से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद अजय चौटाला ने कहा कि इस गंभीर मामले में निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त से सजा मिले, इसमें चाहे कोई भी कितने बड़े पद पर बैठा क्यों न हो। इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हो रखी है, उन पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवार की मुख्य मांग है कि आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
इन्होंने भी भेंट की श्रद्धांजलि
हरियाणा के कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री प्रो. संपत सिंह, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, मुख्यमंत्री नायब सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी, आप पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा, ने भी पूरन कुमार को श्रद्धांजलि भेंट की। अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह बधरान ने किया।
हरियाणा सरकार की ढील ने न्याय व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया: राजा वड़िंग
इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडि़ंग ने कहा कि हरियाणा सरकार की ढील ने न्याय व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में हैं उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि हरियाणा में घटित हाल की घटनाएं प्रदेश और देश दोनों के लिए गहरी चिंता का विषय हैं।
यादव ने कहा कि यदि एक आइपीएस अधिकारी तक सरकार के दबाव और उत्पीड़न से मुक्त नहीं रह पाता, तो आम नागरिकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।बाक्स चन्नी और ईटीओ ने बनाया सरकार पर दबाव पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर हरियाणा के डीजीपी को पद से हटाकर गिरफ्तार करने की मांग की।
साथ ही उन्होंने कहा कि पीडि़त परिवार की मांगों को सुनकर उन्हें पूरा किया जाए और परिवार को इंसाफ दिया जाए। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी द्वारा वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को राज्यभर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। अमृतसर में पंजाब सरकार के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के नेतृत्व में भंडारी पुल से हाल गेट तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जालंधर में मंत्री मोहिंदर भगत के नेतृत्व में कारपोरेशन चौक से लव कुश चौक तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
