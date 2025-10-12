राज्यपाल ने भी की IAS अमनीत को समझाने की कोशिश, DGP-SP के सस्पेंड व अरेस्ट पर अड़े IPS पूरन कुमार का परिवार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या और उसके बाद छठे दिन भी पोस्टमार्टम व संस्कार नहीं होने का मामला गहराता जा रहा है। हरियाणा सरकार जहां परिवार को मनाने की पूरी कोशिश में है, वहीं विपक्षी दलों के नेता लगातार वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना प्रदान कर रहे हैं।

वाई पूरन कुमार के परिवार की एक ही मांग है, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर व रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजरानिया के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार और निलंबित किया जाए। वाई पूरन कुमार के परिवार खासकर आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार व साले आप विधायक अमित रतन की इस मांग को पूरा कर पाने में सरकार कानूनी पेंच मान रही है। सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि जांच के बाद कितना भी बड़ा अधिकारी दोषी निकले, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, मगर परिवार इस पर सहमत नहीं है। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष रविवार की शाम अमनीत पी कुमार से मुलाकात करने उनके चंडीगढ़ के सेक्टर-24 आवास पर पहुंचे। राज्यपाल ने परिवार के साथ बातचीत की।

इस दौरान किसी को भी घर के भीतर जाने नहीं दिया गया। राज्यपाल ने अमनीत तथा उनके भाई के साथ अलग से भी बातचीत की। समझा जा रहा है कि राज्यपाल ने अमनीत और उनके भाई को वाई पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार करने की कोशिश की। इसके साथ ही रविवार को दिनभर हरियाणा व पंजाब के नेताओं का अमनीत पी कुमार के आवास पर आना-जाना लगा रहा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया है, जबकि हरियाणा कांग्रेस सोमवार को भी जिलों में प्रदर्शन करेगी।