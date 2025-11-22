पंचकूला के कालका में सरकारी स्कूल की सुधरेगी हालत, नए भवन के लिए 1.25 करोड़ की ग्रांट जारी

राजकुमार, कालका। शिक्षा विभाग ने यहां के वरिष्ठ माध्यमिक आदर्श विद्यालय में नए भवन के निर्माण के लिए सवा करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर कर दी है। इसके साथ ही स्कूल में नया ब्लाक बनने का रास्ता साफ हो गया है और कमरों की कमी दूर होने की उम्मीद मजबूत हो गई है। इस निर्णय से स्कूल प्रबंधन से लेकर छात्रों तक सभी में उत्साह है।

सरकारी विद्यालय में छात्रों की संख्या काफी अधिक है और यह जिले के उन शीर्ष पांच स्कूलों में शामिल है जहां विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। कम कमरों के कारण प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब खाली भूमि पर नया ब्लाॅक बनाया जा सकेगा।



स्कूल की खाली भूमि पर शिक्षा विभाग दो मंजिला भवन का निर्माण करेगा। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर पांच कमरे और पहली मंजिल पर पांच कमरे बनाए जाएंगे। निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए विभाग की कंस्ट्रक्शन विंग जल्द ही स्कूल का दौरा करेगी। दौरे के बाद कमरे डिजाइन किए जाएंगे और इसके पश्चात निर्माण कार्य आरंभ होगा।