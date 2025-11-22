पंचकूला के कालका में सरकारी स्कूल की सुधरेगी हालत, नए भवन के लिए 1.25 करोड़ की ग्रांट जारी
कालका के सरकारी स्कूल में नए भवन के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग ने 1.25 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की है। इस राशि से दो मंजिला इमारत में दस नए कमरे बनाए जाएंगे, जिससे स्कूल में कमरों की कमी दूर होगी। शिक्षा विभाग जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने के लिए टेंडर जारी करेगा। स्कूल प्रबंधन और छात्रों में इस खबर से उत्साह है।
राजकुमार, कालका। शिक्षा विभाग ने यहां के वरिष्ठ माध्यमिक आदर्श विद्यालय में नए भवन के निर्माण के लिए सवा करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर कर दी है। इसके साथ ही स्कूल में नया ब्लाक बनने का रास्ता साफ हो गया है और कमरों की कमी दूर होने की उम्मीद मजबूत हो गई है। इस निर्णय से स्कूल प्रबंधन से लेकर छात्रों तक सभी में उत्साह है।
सरकारी विद्यालय में छात्रों की संख्या काफी अधिक है और यह जिले के उन शीर्ष पांच स्कूलों में शामिल है जहां विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। कम कमरों के कारण प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब खाली भूमि पर नया ब्लाॅक बनाया जा सकेगा।
स्कूल की खाली भूमि पर शिक्षा विभाग दो मंजिला भवन का निर्माण करेगा। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर पांच कमरे और पहली मंजिल पर पांच कमरे बनाए जाएंगे। निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए विभाग की कंस्ट्रक्शन विंग जल्द ही स्कूल का दौरा करेगी। दौरे के बाद कमरे डिजाइन किए जाएंगे और इसके पश्चात निर्माण कार्य आरंभ होगा।
स्कूल में नए कमरों के लिए विभाग द्वारा ग्रांट जारी कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन विंग से बात करने पर पता चला है कि जल्द ही टेंडर जारी कर कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इसके लिए मैं विभाग के आला अधिकारियों और विधायक शक्ति रानी शर्मा का आभार व्यक्त करता हूं।
-राजकुमार आर्य, प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल
