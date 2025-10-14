फसल खरीद में देरी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई हरियाणा सरकार, BJP ने क्या कहकर आरोप खारिज किया?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। धान तथा खरीफ की अन्य फसल खरीद को लेकर कांग्रेसी तथा अन्य विपक्षी नेता सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। उनका दावा है कि सरकारी मंडियों में समय से किसानों की फसल नहीं खरीदने से किसान परेशान हैं। इसके उलट सरकार ने फसल खरीदने के आंकड़े दिखा आरोपों को नकार दिया है।

सरकार का दावा है कि खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के दौरान किसानों के खातों में अब तक 1945.99 करोड़ रुपये उनके बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित किए जा चुके हैं। इस तरह सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया है।