1984 सिख दंगा के 121 पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी, देव दीपावली पर CM नायब सैनी सौपेंगे नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 1984 के सिख दंगों में मारे गए 121 लोगों के परिजनों को देव दीपावली यानी पांच नवंबर को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को राज्य भर में मनाया जाएगा। इसके तहत एक से 25 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत अंबाला में रक्तदान से होगी और समापन कुरुक्षेत्र में बड़े समारोह से समापन होगा।

एक नवंबर को अंबाला में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। तीन नवंबर को गुरु तेग बहादुर के जीवन से संबंधित स्कूली बच्चों की निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। यह प्रतियोगिता हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा संस्कृत भाषा में होगी। आठ नवंबर को रोड़ी (सिरसा) से अरदास के बाद यात्रा को मुख्यमंत्री झंडी दिखाएंगे।

इसी दिन चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में गुरु तेग बहादुर, भाई सती दास, भाई मति दास, भाई दयाला तथा भाई जैता के जीवन दर्शन पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इस दौरान हिंदी तथा पंजाबी भाषा में काफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। नौ नवंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल में "हिंद दी चादर" नाम से मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

मुख्यमंत्री पिंजौर क्षेत्र के मारवाला से 11 नवंबर को यात्रा को झंडी दिखाएंगे। फरीदाबाद से 14 नवंबर को यात्रा शुरू होगी। इसके बाद सोनीपत के गांव बढ़खालसा में दादा कुशल सिंह दहिया के जीवन पर कार्यक्रम होगा। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री यमुनानगर के कलेसर में गुरु तेग बहादुर वन एवं वन्य जीव संरक्षण केंद्र की आधारशिला रखेंगे और कपालमोचन से यात्रा को झंडी दिखाएंगे। इसी दिन पेहवा में बंजारा तथा लुबाना समुदाय की प्रसिद्ध हस्तियों की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे।