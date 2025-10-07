Language
    पंचकूलावासियों के लिए अच्छी खबर, सेक्टर 8, 9 और 10 की पार्किंग अब होगी फ्री, बेहतर सड़कें बनेंगी

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:41 AM (IST)

    पंचकूला नगर निगम की बैठक में सेक्टर 8 9 और 10 की पार्किंग 10 नवंबर के बाद मुफ्त करने का निर्णय लिया गया। अवैध होर्डिंग खनन और सड़कों की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पार्षदों के लिए केरल स्टडी टूर को मंजूरी दी गई जबकि सेक्टर 4 के सामुदायिक केंद्र से निगम कार्यालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया।

    Hero Image
    अवैध होर्डिंग के मुद्दे पर बहस करते विधायक चंद्रमोहन और नगर निगम आयुक्त आरके सिंह।

    राजेश मलकानियां, पंचकूला। पंचकूला के सेक्टर-8, 9 और 10 की पार्किंग 10 नवंबर के बाद फ्री कर दी जाएगी। सोमवार को नगर निगम की आम बैठक में इन तीनों सेक्टरों की मार्केट की पेड पार्किंग को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।  कांग्रेस पार्षदों ने पार्किंग ठेकेदार द्वारा नगर निगम की राशि जमा न करवाने पर विरोध किया। इस पर अधिकारियों ने बताया कि पार्किंग ठेकेदार से लगभग सवा करोड़ रुपये वसूलने हैं।

    महापौर कुलभूषण गोयल ने नगर निगम आयुक्त आरके सिंह को निर्देश दिए कि तुरंत इस राशि को वसूल किया जाए। इस पर निगम कमिश्नर ने कहा कि यदि ठेकेदार में राशि जमा नहीं करवाई तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। महापौर ने कहा कि 10 नवंबर को इस ठेकेदार का कान्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, इसलिए उसके बाद सभी पार्किंग फ्री कर दी जाए। वहीं, बैठक में खनन राशि वसूलने, विज्ञापन के रेट और सड़कों की गुणवत्ता के मुद्दे भी उठे।

    विज्ञापन लगाने की क्या रेट, निगम के पास नहीं पूरा डाटा

    शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे अवैध होर्डिंग और विज्ञापन पर कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन और नगर निगम आयुक्त आरके सिंह के बीच काफी गर्मागर्मी हुई। पंचकूला नगर निगम की बैठक में चंद्रमोहन ने कहा कि शहर में 365 दिन अवैध तौर पर सत्तारुढ़ दल के नेताओं के विज्ञापन लगे रहते हैं। इनकी अब तक कितनी फीस जमा हुई है? इसका डाटा पटल पर रखा जाए। विज्ञापन लगाने की क्या रेट है?

    जिस पर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि यह ऑनलाइन प्रक्रिया है और इसका पूरा रिकाॅर्ड नहीं है। चंद्रमोहन ने कहा कि अभी यह डाटा मंगवाया जाए। आयुक्त ने संबंधित अधिकारी से पूछा तो उसने कहा कि लगभग सवा करोड़ रुपये जमा हुए हैं। कांग्रेस पार्षद अक्षयदीप चौधरी और सलीम खान ने चंद्रमोहन का समर्थन करते हुए कहा कि पिछली बैठक में भी यह मुद्दा उठा था, लेकिन उसके बाद भी अवैध तौर पर होर्डिंग लगने का काम रुका नहीं। आरके सिंह ने कहा कि सारा डाटा उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

    खनन विभाग को आदेश 4 करोड़ रुपये तीन दिन में वसूले

    बैठक में पंचकूला के गांव में चल रहे खनन को लेकर काफी जोरदार मुद्दा उठा। पार्षद सलीम खान ने कहा कि खनन करने वालों ने गांव की नदियां खोद दी है और नगर निगम की बनती राशि भी जमा नहीं करवाई जा रही, जिस पर महापौर ने निर्देश दिए की तीन दिन के अंदर नगर निगम अधिकारी खनन विभाग से बात करके अपनी बनती लगभग 4 करोड़ रुपये की राशि वसूल करें अन्यथा खनन का बंद करवा दिया जाए। नगर निगम आयुक्त आरके सिंह ने कहा कि उनकी टीम द्वारा खनन विभाग से तालमेल करके राशि वसूल की जाएगी और साइट का निरीक्षण भी किया जाएगा।

    केरल स्टडी टूर पर जाएंगे पार्षद

    बैठक में पार्षदों को स्टडी टूर करवाने का मुद्दा उठा, तो कांग्रेस पार्षद सलीम खान ने कहा कि पार्षदों को गोवा का टूर करवा दिया जाए, जिस पर भाजपा के कुछ पार्षदों ने हंसते हुए इस पर ऐतराज जताया। बाद में निर्णय लिया गया कि पार्षद और उनके पति या पत्नी को केरल का स्टडी टूर करवाया जाएगा, जिसका सभी ने एकमत से समर्थन किया।

    शिफ्ट नहीं होगा सामुदायिक केंद्र से कार्यालय

    पार्षद ओमवती पूनिया ने सेक्टर 4 के सामुदायिक केंद्र को तोड़कर दोबारा बनाने की मांग उठाते हुए कहा कि जो नए सामुदायिक केंद्र बन गए हैं, उसमें इस सामुदायिक केंद्र में चल रहे नगर निगम कार्यालय को शिफ्ट कर दिया जाए। जिस पर नगर निगम आयुक्त आरके सिंह ने एतराज जताते हुए कहा कि पहले ही हम पर एक सामुदायिक केंद्र पर कब्जा करके रखने के आरोप लगाते हैं, यदि सेक्टर 4 के सामुदायिक केंद्र से कार्यालय कहीं और शिफ्ट किए गए तो समस्या और बढ़ सकती है और उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

    शहर की सड़कों की क्वालिटी सुधारने का मुद्दा उठा

    भाजपा पार्षद रितु गोयल ने शहर की सड़कों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शहर में जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उनकी क्वालिटी निम्न स्तर की है। कुछ ही महीने में यह सड़कें टूट जाती है। विधायक चंद्रमोहन ने कहा कि मैंने पंचकूला में आज तक कोई सड़क ऐसी नहीं देखी, जिसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड तक वह सड़क चली हो। ठेकेदारों से यह सड़कें ठीक करवाई जानी चाहिए।

    पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की पोल खोलते हुए कहा कि इन दोनों विभागों द्वारा शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा और यह विभाग सरकारी खर्चे पर बोझ बन चुके हैं। बैठक के बीच में खड़े होकर भाजपा पार्षद नरेंद्र लुबाना ने अपने वार्ड के अंतर्गत पड़ने वाले भैंसा टिब्बा, महादेव कालोनी, सकेतड़ी एवं मानव कालोनी में विकास न होने पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि हमें लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं।