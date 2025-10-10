हरियाणा में गैंगस्टरों और अपराधियों का महिमामंडन होगा खत्म, अब जेल में करेंगे बाथरूम की सफाई

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों का महिमामंडन अब समाप्त होगा। हरियाणा कारागार महानिदेशक आलोक कुमार राय ने स्पष्ट किया है कि राज्य की जेलों में गैंगस्टरों को आम कैदियों की तरह रहना होगा।

जेल में बंद कैदियों को माला, चेन, अंगूठी, घड़ियां,जूते और अन्य फैशन सामान पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अब सभी कैदी केवल सफेद कुर्ते और पायजामे में नजर आएंगे। इसके अलावा, गैंगस्टरों को सफाई का काम भी सौंपा जाएगा, जिसमें शौचालय की सफाई भी शामिल है।