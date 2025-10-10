Language
    हरियाणा में गैंगस्टरों और अपराधियों का महिमामंडन होगा खत्म, अब जेल में करेंगे बाथरूम की सफाई

    By Nitish Kumar Kushwaha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    हरियाणा में अब गैंगस्टरों का महिमामंडन नहीं होगा। जेल महानिदेशक आलोक कुमार राय ने कहा कि उन्हें आम कैदियों की तरह रहना होगा। कैदियों को फैशन की चीजें पहनने पर रोक है, वे सिर्फ सफेद कुर्ते-पायजामे में दिखेंगे। गैंगस्टरों को सफाई का काम सौंपा जाएगा, जिसकी तस्वीरें कॉलेजों में दिखाई जाएंगी। जेल अधीक्षकों को गैंगस्टरों के लिए जेल नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    Hero Image

    हरियाणा में गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों का महिमा मंडन अब समाप्त होगा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों का महिमामंडन अब समाप्त होगा। हरियाणा कारागार महानिदेशक आलोक कुमार राय ने स्पष्ट किया है कि राज्य की जेलों में गैंगस्टरों को आम कैदियों की तरह रहना होगा।

    जेल में बंद कैदियों को माला, चेन, अंगूठी, घड़ियां,जूते और अन्य फैशन सामान पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अब सभी कैदी केवल सफेद कुर्ते और पायजामे में नजर आएंगे। इसके अलावा, गैंगस्टरों को सफाई का काम भी सौंपा जाएगा, जिसमें शौचालय की सफाई भी शामिल है।

    इस कार्य की तस्वीरें कालेजों में प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि छात्रों को जेल जीवन की वास्तविकता दिखाई जा सके। डीजी राय ने बताया कि हरियाणा प्रिजन रूल्स 2022 के तहत जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी गैंगस्टरों के बाल कटे हों, उचित शेव हो और उन्हें केवल जेल की निर्धारित वर्दी एवं चप्पल-जूते ही दिए जाएं।