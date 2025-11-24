पंचकूला में रहेगा उत्सव जैसा माहौल, तीन दिन होगा भव्य Geeta महोत्सव, छात्रों से लेकर संस्थाओं तक की होगी भागीदारी
पंचकूला में तीन दिवसीय भव्य गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र और विभिन्न संस्थाएं भाग लेंगी। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, संगीत और प्रदर्शनियां शामिल होंगी, जो गीता के ज्ञान और संदेश को फैलाएंगी। आयोजन की सफलता के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक होने वाला तीन दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव इस बार और भी भव्य व आकर्षक होने जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि इस बार पूरा शहर गीता की शिक्षाओं और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहेगा।
एडीसी ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव का मुख्य आकर्षण केंद्र सेक्टर-6 स्थित गीता चौक रहेगा, जिसे खास थीम पर सजाया जाएगा और जहां से तीनों दिन की मुख्य गतिविधियां संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि पंचकूला तीन दिनों तक श्लोकों के उच्चारण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और धार्मिक आयोजनों से गुंजायमान रहेगा।
29 नवंबर को गीता चौक पर महायज्ञ के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद स्कूल और कालेजों के विद्यार्थी गीता एवं महाभारत पर आधारित गीत, भजन, नृत्य व नाट्य प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही क्विज, पोस्टर मेकिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी और उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।
30 नवंबर को श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाओं पर आधारित विशेष सेमिनार आयोजित किया जाएगा जिसमें हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान वक्ता अपने विचार रखेंगे। विद्यार्थियों द्वारा गीता श्लोकोच्चारण भी इस दिन का प्रमुख आकर्षण रहेगा।
महोत्सव के अंतिम दिन 1 दिसंबर को जिले के विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्र वैश्विक गीता पाठ से जुड़कर अष्टादश श्लोकों का सामूहिक उच्चारण करेंगे। इसी दिन भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित भव्य नगर शोभायात्रा निकाली जाएगी जिसमें शहर की धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं उत्साहपूर्वक हिस्सा लेंगी।
