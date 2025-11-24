पंचकूला में रहेगा उत्सव जैसा माहौल, तीन दिन होगा भव्य Geeta महोत्सव, छात्रों से लेकर संस्थाओं तक की होगी भागीदारी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक होने वाला तीन दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव इस बार और भी भव्य व आकर्षक होने जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि इस बार पूरा शहर गीता की शिक्षाओं और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहेगा।

एडीसी ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव का मुख्य आकर्षण केंद्र सेक्टर-6 स्थित गीता चौक रहेगा, जिसे खास थीम पर सजाया जाएगा और जहां से तीनों दिन की मुख्य गतिविधियां संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि पंचकूला तीन दिनों तक श्लोकों के उच्चारण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और धार्मिक आयोजनों से गुंजायमान रहेगा।

29 नवंबर को गीता चौक पर महायज्ञ के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद स्कूल और कालेजों के विद्यार्थी गीता एवं महाभारत पर आधारित गीत, भजन, नृत्य व नाट्य प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही क्विज, पोस्टर मेकिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी और उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।