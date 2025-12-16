Language
    गैंगवार, हत्या, रंगदारी...गैंगस्टर दे रहे ट्राईसिटी में चुनौती; चंडीगढं, पंचकूला और मोहली पुलिस मिलकर निपटेगी

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:09 PM (IST)

    Hero Image

    लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच टकराव से ट्राईसिटी में गैंगवार, हत्या, रंगदारी और वसूली के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंगस्टर के हौसले बुलंद है, जिनपर अब चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली की पुलिस मिलकर शिकंजा कसेगी। गैंगस्टर से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनेगी। इसके लिए बैठक हो चुकी है।

    तीनों जिलों की पुलिस गैंगस्टरों से जुड़ा हर छोटा-बड़ा इनपुट एक-दूसरे के साथ साझा करेंगी, ताकि उनके नेटवर्क को तोड़ा जा सके और किसी बड़ी वारदात से पहले ही उन्हें रोका जा सके। इसके लिए पुलिस आईटी की भी मदद ले रही है। पंचकूला पुलिस की सभी क्राइम ब्रांच टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

    पिछले कुछ दिनों से ट्राईसिटी में गैंगस्टरों की गतिविधियां अचानक तेज हुई हैं, जिसको लेकर यह साझा रणनीति बनाई गई है। इसी साल जुलाई में महाराष्ट्र के अमरावती में हुई गैंगवार के दौरान लाॅरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर पंचकूला में नौलटा गांव निवासी पहलवान सोनू नौलटा की हत्या कर दी गई। वह सिनेमा हाल से फिल्म देखकर बाहर निकल रहा था, तभी उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई थीं। इसके बाद से ही पंचकूला में गैंगस्टर लगातार सक्रिय बने हुए हैं।

    सोनू नौलटा की हत्या करने वाले पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर ने ही बाद में चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या की थी। इसके बाद पंचकूला के तीन शराब कारोबारियों से फिरौती मांगने के मामले सामने आए। लगातार वारदातों से गैंगस्टर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इसी कारण पंचकूला पुलिस ने चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। तीनों पुलिस विभाग आपस में गैंगस्टरों से जुड़ा हर इनपुट साझा करेंगे।

    पुलिस की क्षमता पर उठ रहे सवाल

    करीब छह महीने बीत जाने के बाद भी पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर के पकड़े न जाने तथा हाल ही में चंडीगढ़ में एक और हत्या किए जाने से पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। इसी कारण दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर कड़ा दबाव बना हुआ है।