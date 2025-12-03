हरियाणा के युवाओं को विदेशों में आसानी से मिलेगी नौकरी, प्रदेश में निशुल्क सिखाई जाएंगी जर्मन-जापानी और इटालियन

Language
    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    हरियाणा: युवाओं के लिए मुफ्त विदेशी भाषा प्रशिक्षण योजना

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विदेश में रोजगार के लिए युवाओं को जर्मन, जापानी और इतालवी भाषाएं निशुल्क सिखाई जाएंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के निदेशक मंडल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप कार्यबल विकसित करने के लिए “विदेशी भाषा सहायता एवं प्रतिपूर्ति योजना को स्वीकृति दे दी है।

    मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बोर्ड की 12वीं बैठक में कई परिवर्तनकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विश्वस्तरीय कौशल विकास, रोजगार सृजन और कार्यबल के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया। एचकेआरएन की सभी नियुक्तियों का डेटाबेस आधार से जोड़कर पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित की जाएगी।

    जैसे-जैसे वैश्विक गतिशीलता भाषा प्रवीणता पर निर्भर हो रही है, यह योजना प्रमाणित उम्मीदवारों का एक तैयार पूल बनाने में मदद करेगी, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय नौकरी की आवश्यकताएं उत्पन्न होते ही तैनात किया जा सकता है। एचकेआरएन, जो अब विदेश से जनशक्ति मांग प्राप्त करने वाली एक पंजीकृत भर्ती एजेंसी है, का मानना है कि यह योजना अंतरराष्ट्रीय उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    पायलट चरण में 100 उम्मीदवारों का चयन विदेशी भाषा प्रशिक्षण और प्रमाणन परीक्षाओं के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। प्रक्रिया आनलाइन पंजीकरण से शुरू होगी, जहां आवेदक नामांकन का प्रमाण, आधार कार्ड, आयु सत्यापन और बैंक विवरण जैसे दस्तावेज जमा करेंगे। एक बार पंजीकृत होने के बाद उम्मीदवारों को आनलाइन या ऑफलाइन प्रमाणित भाषा प्रशिक्षण से गुजरना होगा। वे एक ही विदेशी भाषा के कई स्तरों को पूरा कर सकते हैं।