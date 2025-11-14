हरियाणा: 21 साल की कानूनी लड़ाई जीते चार HCS अधिकारी, अब नियुक्ति का रास्ता साफ; ये लाभ भी मिलेंगे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के 21 साल पहले चयनित उम्मीदवार शक्ति सिंह, कुलदीप मलिक, सुभाष तायल और दीपक कुमार के पक्ष में फैसला सुनाकर लंबे समय से चला आ रहा एक न्यायिक गतिरोध खत्म कर दिया है।

शक्ति सिंह समेत इन सभी अधिकारियों को एचसीएस कार्यकारी शाखा में चयनित होने के बावजूद नियुक्तियां देने से इन्कार कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने नियुक्ति नहीं देने संबंधी समस्त आधार को अमान्य करार दिया।

इस फैसले से शक्ति सिंह, कुलदीप मलिक, दीपक कुमार और सुभाष तायल की नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें उन्हे सांकेतिक वरिष्ठता और परिणामी सेवा लाभ भी मिलेंगे।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शक्ति सिंह समेत इन चारों अधिकारियों से पहले एचसीएस कार्यकारी शाखा के 21 साल पहले ही चयनित उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर के पक्ष में भी इसी तरह का फैसला सुनाया था।

अब इन सभी अधिकारियों को पुरानी तारीख से नियुक्ति के साथ सांकेतिक वरिष्ठता और परिणामी सेवा लाभ प्राप्त होंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित और नियुक्ति के लिए सिफारिश के बाद भी राज्य सरकार द्वारा उम्मीदवारों को दागी मानकर नियुक्ति नहीं देने का आधार अमान्य है।