    पंजाब के डीजीपी रह चुके मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत, दवा की ओवरडोज बताई जा रही वजह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:38 AM (IST)

    पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की पंचकूला स्थित आवास पर मृत्यु हो गई। वह पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के पुत्र थे। पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन प्रारंभिक जांच में ओवरडोज की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा।

    पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा।

