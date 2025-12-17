हरियाणा के पूर्व मंत्री कमल गुप्ता को CM की गाड़ी में नहीं मिली जगह, कैबिनेट मंत्री ने देखते ही बंद किया दरवाजा

जागरण संवाददाता, हिसार। सत्ता के काफिले में चलती गाड़ियों के बीच मंगलवार को हिसार के सैनियान मुहल्ले में एक ऐसा दृश्य उभरा, जिसने राजनीति में चर्चाओं का बाजार गरम कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हांसी प्रस्थान से ठीक पहले, सीएम की गाड़ी के दरवाज़े पर पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता बैठने के लिए पहुंचें लेकिन कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने दरबाजा बंद कर दिया। यह पल कैमरे में कैद हो गया और उन्हीं पलों ने सियासी हलचल पैदा कर दी।

हांसी के लिए प्रस्थान कर रहे थे सीएम घटना उस समय की है, जब मुख्यमंत्री रामनिवास राड़ा के बड़े भाई बुद्धराम राड़ा के स्वर्गवास पर शोक व्यक्त कर हांसी के लिए प्रस्थान करना था। बुद्धराम राड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करने व और शोक संतप्त परिवार को ढांढ़स बंधाने के बाद जब सीएम काफिला आगे बढ़ने को हुआ, तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठ चुके थे।