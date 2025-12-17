Language
    हरियाणा के पूर्व मंत्री कमल गुप्ता को CM की गाड़ी में नहीं मिली जगह, कैबिनेट मंत्री ने देखते ही बंद किया दरवाजा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:53 AM (IST)

    हरियाणा के पूर्व मंत्री कमल गुप्ता को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब उन्हें मुख्यमंत्री की गाड़ी में जगह नहीं मिली। पंचकूला में आयोजित एक का ...और पढ़ें

    कमल गुप्ता व सीएम नायब सैनी फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। सत्ता के काफिले में चलती गाड़ियों के बीच मंगलवार को हिसार के सैनियान मुहल्ले में एक ऐसा दृश्य उभरा, जिसने राजनीति में चर्चाओं का बाजार गरम कर दिया।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हांसी प्रस्थान से ठीक पहले, सीएम की गाड़ी के दरवाज़े पर पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता बैठने के लिए पहुंचें लेकिन कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने दरबाजा बंद कर दिया। यह पल कैमरे में कैद हो गया और उन्हीं पलों ने सियासी हलचल पैदा कर दी।

    हांसी के लिए प्रस्थान कर रहे थे सीएम

    घटना उस समय की है, जब मुख्यमंत्री रामनिवास राड़ा के बड़े भाई बुद्धराम राड़ा के स्वर्गवास पर शोक व्यक्त कर हांसी के लिए प्रस्थान करना था। बुद्धराम राड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करने व और शोक संतप्त परिवार को ढांढ़स बंधाने के बाद जब सीएम काफिला आगे बढ़ने को हुआ, तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठ चुके थे।

    उसी दौरान पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता भी उसी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उसी दौरान रणबीर गंगवा ने गाड़ी का गेट बंद कर दिया। कुछ ही पलों के बाद दरवाजा दोबारा खुला, मगर इस बार संकेत सीएम की गाड़ी का नहीं, पीछे खड़ी दूसरी गाड़ी में बैठने का था। कैबिनेट मंत्री ने डॉ. गुप्ता को पिछली गाड़ी मे आने को कहा। डा. कमल गुप्ता वहीं खड़े रह गए।