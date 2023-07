मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई दौरा, प्रदेश के हालातों पर करेंगे समीक्षा बैठक

प्रदेश में बारिश के हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वह दोपहर को अंबाला से हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। साथ ही सीएम अंबाला में औसत से अधिक बारिश के चलते पैदा हुए हालातों की जिला प्रशासन के साथ समीक्षा करेंगे और बाढ़ से हुए नुकसान का समाधान निकालेंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई दौरा

चंडीगढ़,जागरण संवाददाता। मानसून की बारिश ने देश के कई राज्यों में भारी तबाही मचाई हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा समेत विभिन्न राज्य बारिश की मार झेल रहे हैं और जलमग्र हैं। वहीं, हरियाणा के कई जिलों में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। सबसे अधिक बारिश से अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल जैसे कई जिले प्रभावित हुए हैं और कई लोगों को अपनी जान भी गंवनी पड़ी है। वहीं, प्रदेश में बारिश के हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। अंबाला में अधिकारियों संग करेंगे बैठक जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोपहर को अंबाला से हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। इसी के साथ सीएम अंबाला में औसत से अधिक बारिश के चलते पैदा हुए हालातों की जिला प्रशासन के साथ समीक्षा करेंगे और बाढ़ से हुए नुकसान का समाधान निकालेंगे। वह पानीपत का भी दौरा करेंगे। सीएम पानीपत में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी के रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। केंद्रीय राज्यमंत्री रामेश्वर तेली भी कार्यक्रम में साथ में मौजूद रहेंगे। यमुनानगर और कुरूक्षेत्र में सुबह से हो रही बारिश बता दें कि यमुनानगर और कुरूक्षेत्र में सुबह से बरसात हो रही है। वहीं, यमुना में सुबह 7:00 बजे 1लाख 90 हजार क्यूसेक बहाव हुआ है। वहीं, दूसरी ओर जींद में बारिश नहीं हुई है और भिवानी में हल्की धूप खिली हुई है।

