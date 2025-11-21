5 नाके, फ्लाइंग स्क्वाड और कैमरों से मॉनिटरिंग; पंचकूला में अवैध माइनिंग कंट्रोल के लिए उच्च स्तरीय बैठक

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिले में अवैध माइनिंग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिबास कविराज की अध्यक्षता में सेक्टर-1 पंचकूला स्थित जिला सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पुलिस विभाग व जिला प्रशासन के संबंधित विभागों के अधिकारियों के समन्वय से अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर उस पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार जिले में पांच विशेष नाके स्थापित किए गए हैं, जिनकी रियल-टाइम कैमरा मानिटरिंग की जाएगी ताकि खनन से जुड़े वाहनों की आवाजाही पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ई-रवाना प्रणाली के तहत एक रसीद पर केवल एक ही वाहन को खनन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी।

इसके अतिरिक्त अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए फ्लाइंग स्कवायड का गठन किया गया है। एसीपी और एसडीएम की अगुवाई में संयुक्त टीमें पिंजौर, कालका, रायपुर रानी और चंडीमंदिर क्षेत्रों में फ्लाइंग दस्ते का नेतृत्व करेंगे। दो इंस्पेक्टर-रैंक के पुलिस अधिकारी और माइनिंग विभाग के अधिकारी विशेष निगरानी दल में रहेंगे, जबकि संवेदनशील इलाकों में कमांडो यूनिट की भी ड्यूटी लगाई गई हैं।

पुलिस कमिश्नर ने नियमित चैकिंग के लिए गैर-सरकारी वाहनों को भी उपयोग में लाने के आदेश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी भी खनन साइट पर अनुमति से अधिक माइनिंग पाई जाती है, तो संबंधित माइनिंग परमिशन को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।