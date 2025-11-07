Haryana Accident: पंचकूला में दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में एक की मौत

जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडी मंदिर थाना क्षेत्र में वीरवार देर शाम 2 बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उसका साथी घायल हो गया। घायल विरेंद्र की शिकायत पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रेवाड़ी के डेलावास गांव निवासी विरेंद्र ने बताया कि वह बरवाला एरिया में ट्यूबवेल पर पाइप लगाने व ठीक करने का काम करता है। उसके साथ हेल्पर के तौर पर बिहार के नालंदा जिले में दुर्गापुर गांव निवासी कुंदन चौरसिया रहता था। 6 नवंबर की शाम को वे सुलतानपुर गांव में पाइप ठीक करके लौट रहे थे।