Haryana Accident: पंचकूला में दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में एक की मौत
पंचकूला के चंडी मंदिर थाना क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल हो गया। रेवाड़ी निवासी विरेंद्र ने बताया कि वे सुलतानपुर से लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके हेल्पर कुंदन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडी मंदिर थाना क्षेत्र में वीरवार देर शाम 2 बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उसका साथी घायल हो गया। घायल विरेंद्र की शिकायत पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रेवाड़ी के डेलावास गांव निवासी विरेंद्र ने बताया कि वह बरवाला एरिया में ट्यूबवेल पर पाइप लगाने व ठीक करने का काम करता है। उसके साथ हेल्पर के तौर पर बिहार के नालंदा जिले में दुर्गापुर गांव निवासी कुंदन चौरसिया रहता था। 6 नवंबर की शाम को वे सुलतानपुर गांव में पाइप ठीक करके लौट रहे थे।
इसी दौरान उसके पास एक फोन आया तो बाइक साइड में खड़ी कर ली। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में एक बाइक सवार आया। जिसने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर के कारण कुंदन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विरेंद्र घायल हो गया। जिसे डायल 112 की टीम ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया। चंडीमंदिर थाने से जांच अधिकारी एएसआइ रवि शेर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पंजाब के मोहाली निवासी बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
