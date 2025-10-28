'किसानों के हाथों पर मुहर लगाना उनका अपमान', DAP की कमी पर विपक्ष ने हरियाणा की नायब सरकार पर कसा तंज
रणदीप सुरजेवाला, अभय चौटाला और राव नरेंद्र ने खाद संकट को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने किसानों के हाथों पर मुहर लगाने को अपमानजनक बताया और डीएपी की कमी पर चिंता जताई। नेताओं ने खाद वितरण में पारदर्शिता की मांग की और किसानों के साथ उचित व्यवहार करने का आग्रह किया।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला, इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भाजपा सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राज्य में खाद का संकट गहराता जा रहा है।
किसान कई-कई दिनों से भूखे-प्यासे लाइनों में लगे हैं। खाद लेने आए किसानों के हाथों पर मुहर लगाई जा रही है, जो अनुचित है। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों के साथ कैदियों जैसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। राव नरेंद्र ने कहा कि डीएपी की भारी किल्लत से किसान परेशानी में हैं और सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है।
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान जारी कर कहा कि किसानों के हाथों पर ‘अपमान की मुहर'' किसान विरोधी मानसिकता की तरफ इशारा करती है। हरियाणा का किसान अपने हक की खाद के लिए लाठियां खा रहा है।
महिलाएं-बुजुर्ग और नौजवान खेत-खलिहान छोड़कर खाद के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं। सुरजेवाला ने चेतावनी दी कि किसानों के अपमान का यह सिलसिला अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा।
प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि खाद प्राप्त करने वाले किसानों के हाथ पर मुहर लगाना अपमानजनक है। हरियाणा सरकार को तत्काल डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
किसानों को मंडियों में लाइन में खड़ा कर हाथ पर मुहर लगाने की प्रक्रिया बंद करनी चाहिये तथा खाद वितरण की जिम्मेदारी पारदर्शी ढंग से सहकारी समितियों को दी जाए। उन्होंने खाद की किल्लत के लिए दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है।
इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने कहा कि किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से डीएपी नहीं मिल रहा है। कई किसान तो बिना डीएपी के खाली हाथ ही घर वापस जा रहे हैं। सरकार किसान विरोधी है, यह इस बात से साफ हो जाता है कि पुलिस किसानों के साथ अत्याचार कर रही है।
अभय चौटाला ने कहा कि किसानों के हाथों पर मुहर लगाई जा रही है, ऐसा कर किसानों को मुजरिमों जैसा अहसास करवाया जा रहा है। एक आधार कार्ड पर डीएपी के सिर्फ दो ही कट्टे दिए जा रहे हैं।
