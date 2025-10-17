Language
    'IPS पूरन व ASI संदीप के परिवारों को मिलेगा पूरा न्याय', CM नायब सैनी का दावा; जल्द होगा 'दूध का दूध और पानी का पानी'

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:32 PM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्याओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों की अलग-अलग जांच चल रही है और सरकार पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है। 

    IPS पूरन और ASI संदीप के परिवारों को मिलेगा पूरा न्याय- CM नायब सैनी

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआइ संदीप लाठर द्वारा आत्महत्याएं करने की घटनाओं को दुर्भाग्यूपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वाई पूरन कुमार और संदीप लाठर की आत्महत्याओं से जुड़ी घटनाओं में अलग-अलग जांच चल रही है।

    केंद्र व राज्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार है। किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वाई पूरन कुमार और संदीप लाठर के परिवारों को न्याय देने के लिए संकल्पित है।

    एडीजीपी रैंक के आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने सात अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने फाइनल नोट में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रोहतक के एसपी समेत 15 अधिकारियों को आरोपित ठहराया था।

    वाई पूरन कुमार के नोट के मुताबिक उच्चाधिकारियों ने उनका जातिगत व मानसिक उत्पीड़न किया, जिसके बाद उनकी आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार की शिकायत के आधार पर आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई।

    हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी भेज दिया और एसपी नरेंद्र बिजरानिया को पद से हटा दिया। चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की जांच के लिए आइजी के नेतृत्व में छह सदस्यीय एसआइटी बनाई। इस घटनाक्रम के करीब एक सप्ताह बाद रोहतक के साइबर सेल में कार्यरत एएसआइ संदीप लाठर ने फाइनल नोट और वीडियो छोड़कर रिवाल्वर से आत्महत्या कर ली और शत्रुजीत कपूर व नरेंद्र बिजरानिया को ईमानदार अधिकारी बताते हुए वाई पूरन कुमार को भ्रष्ट बताया तथा अमनीत पी कुमार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए।

    संदीप लाठर के परिजनों की शिकायत पर अमनीत पी कुमार समेत चार लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की गई, जिसकी जांच के लिए रोहतक पुलिस काम कर रही है। इन दोनों घटनाओं के चलते हरियाणा सरकार की परेशानी बढ़ी रही और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 17 अक्टूबर का सोनीपत (राई) दौरा स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी दोनों परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे।

    पंचकूला में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नायब सैनी ने कहा कि वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से जुड़ी घटना की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही और संदीप लाठर की आत्महत्या से जुड़ी घटना की जांच हरियाणा पुलिस कर रही।

    यह मोदी की सरकार है। किसी परिवार के साथ अन्याय नहीं करेगी। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। नायब सैनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हरियाणा दौरा जल्दी होगा और वे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे।