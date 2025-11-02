'आपसी गुटबाजी के चलते हारी कांग्रेस', अनुशासन समिति के चेयरमैन की बेबाक राय; दुकानों-घरों पर झंडे लगाएंगे कांग्रेसी
धर्मपाल मलिक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायतों और सुझावों के लिए एक ईमेल आईडी बनाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने घरों और वाहनों पर पार्टी का झंडा लगाने का आग्रह किया गया है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में होगी, जिसके बाद जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी नेताओं के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी समेत तमाम नेता भले ही ईवीएम में गड़बड़ी और पात्र लोगों की वोट काटने को दोष दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी और जीत का अति आत्मविश्वास पार्टी की हार का बड़ा कारण रहा है।
राहुल गांधी द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस करने से पहले हरियाणा कांग्रेस के नेता आपसी गुटबाजी को ही पार्टी की हार का कारण मान रहे थे, लेकिन जब से राहुल गांधी ने ईवीएम में गड़बड़ी और वोट काटने के आरोप लगाए, तब से कांग्रेस नेताओं ने अपने आरोपों की भाषा शैली बदल ली है।
इन सबसे हटकर कांग्रेस की अनुशासन समिति के चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने रविवार को स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी, एक दूसरे के विरुद्ध परस्पर विरोधी बयानबाजी और अनुशासनहीनता की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में अनुशासन समिति की बैठक में राज्य कांग्रेस की आपसी गुटबाजी पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
धर्मपाल मिलक ने कहा कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती थी, लेकिन हमारे अपने नेताओं की खींचतान और आपसी टकराव ने जनसमर्थन और जनभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है। जनता का कोई दोष नहीं था, गलती हमारी ही थी।
धर्मपाल मलिक ने कहा कि अनुशासन की बहाली ही संगठन को मजबूत करने का पहला कदम है। हम पहले अपने घर को व्यवस्थित करेंगे, तभी जनता का भरोसा वापस जीत पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस का हर नेता पार्टी की मजबूती में योगदान दे, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण संगठन को नुकसान पहुंचाए। कांग्रेस में अब अनुशासन ही सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए।
अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जायेगा। सदस्य सचिव रोहित जैन ने कहा कि अगर कांग्रेस के किसी नेता अथवा कार्यकर्ता को किसी प्रकार की शिकायत अथवा नाराजगी है तो वह सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करने की बजाय अपनी शिकायत या नाराजगी को पार्टी नेतृत्व के सामने रखे, ताकि उस पर संज्ञान लिया जा सके।
अगर कोई पार्टी नेता अथवा कार्यकर्ता पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने की बजाय सार्वजनिक तौर पर किसी नेता या पार्टी के विरूद्ध बयानबाजी करता है तो यह पार्टी संविधान की उल्लंघना माना जायेगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
धर्मपाल मलिक के अनुसार शिकायतों तथा सुझावों के लिए ई-मेल dac.hpcc@gmail.com बनाई गई है, ताकि शिकायतकर्ता अथवा सुझाव देने वाले कांग्रेसजनों को कोई असुविधा न हो।
बैठक में कांग्रेसजनों, विशेषकर बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों को सुझाव दिया गया कि अपने-अपने घरों तथा वाहनों पर विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी का झंडा लगायें।
ऐसा करने से न केवल कांग्रेसजन स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे बल्कि आमजन में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा।
विधायकों और जिलाध्यक्षों की बैठकें आज
हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल की सोमवार को चंडीगढ़ में बैठक होगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक लेंगे, जिसमें पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद और दोनों सह प्रभारी तथा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी शामिल होंगे।
इसके बाद राव नरेंद्र सभी जिलाध्यक्षों की बैठक लेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सभी विधायकों, सांसदों और जिलाध्यक्षों के साथ पार्टी के प्रमुख नेताओं के लिए सोमवार को ही अपने चंडीगढ़ के सेक्टर सात स्थित आवास पर दोपहर के भोज का आयोजन किया गया है।
