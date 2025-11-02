'आपसी गुटबाजी के चलते हारी कांग्रेस', अनुशासन समिति के चेयरमैन की बेबाक राय; दुकानों-घरों पर झंडे लगाएंगे कांग्रेसी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी समेत तमाम नेता भले ही ईवीएम में गड़बड़ी और पात्र लोगों की वोट काटने को दोष दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी और जीत का अति आत्मविश्वास पार्टी की हार का बड़ा कारण रहा है।

राहुल गांधी द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस करने से पहले हरियाणा कांग्रेस के नेता आपसी गुटबाजी को ही पार्टी की हार का कारण मान रहे थे, लेकिन जब से राहुल गांधी ने ईवीएम में गड़बड़ी और वोट काटने के आरोप लगाए, तब से कांग्रेस नेताओं ने अपने आरोपों की भाषा शैली बदल ली है।

इन सबसे हटकर कांग्रेस की अनुशासन समिति के चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने रविवार को स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी, एक दूसरे के विरुद्ध परस्पर विरोधी बयानबाजी और अनुशासनहीनता की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में अनुशासन समिति की बैठक में राज्य कांग्रेस की आपसी गुटबाजी पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

धर्मपाल मिलक ने कहा कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती थी, लेकिन हमारे अपने नेताओं की खींचतान और आपसी टकराव ने जनसमर्थन और जनभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है। जनता का कोई दोष नहीं था, गलती हमारी ही थी।

धर्मपाल मलिक ने कहा कि अनुशासन की बहाली ही संगठन को मजबूत करने का पहला कदम है। हम पहले अपने घर को व्यवस्थित करेंगे, तभी जनता का भरोसा वापस जीत पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस का हर नेता पार्टी की मजबूती में योगदान दे, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण संगठन को नुकसान पहुंचाए। कांग्रेस में अब अनुशासन ही सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जायेगा। सदस्य सचिव रोहित जैन ने कहा कि अगर कांग्रेस के किसी नेता अथवा कार्यकर्ता को किसी प्रकार की शिकायत अथवा नाराजगी है तो वह सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करने की बजाय अपनी शिकायत या नाराजगी को पार्टी नेतृत्व के सामने रखे, ताकि उस पर संज्ञान लिया जा सके।