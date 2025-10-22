Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    26 अक्टूबर को नाडा साहिब गुरुद्वारे में होगी पूर्व IPS पूरन कुमार की शोक सभा, 51 सदस्यीय कमेटी ने जारी किया कार्यक्रम

    By Sudhir Tanwar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    हरियाणा के पूर्व आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की शोक सभा 26 अक्टूबर को नाडा साहिब गुरुद्वारा में होगी। 51 सदस्यीय कमेटी ने कार्यक्रम जारी किया है। पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में कई अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। शोक सभा में प्रदेशभर से लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंचकूला के नाडा साहिब गुरुद्वारा में होगी शोक सभा (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बीती सात अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 में आत्महत्या करने वाले हरियाणा के पूर्व आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की शोक सभा व अंतिम अरदास तय हो गई है। 51 सदस्यों की समिति ने बुधवार को इस संबंध में कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 26 अक्टूबर को नाडा साहिब गुरुद्वारा में शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। परिवार ने भी अपनी सहमति दे दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले शनिवार को 51 सदस्यीय कमेटी ने इस मुद्दे पर एक मीटिंग की थी, लेकिन परिवार की सहमति के कारण कोई डेट फाइनल नहीं हो पाई थी। रोहतक में सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तैनात आइपीएस वाई पूरन कुमार ने सात अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने आठ पेज का सुसाइड नोट और एक पेज की वसीयत छोड़ी है।

    सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया समेत 15 मौजूदा व पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पूरन कुमार के अंतिम संस्कार से पहले चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित रविदास मंदिर में हुई मीटिंग में तय किया गया कि शोकसभा का आयोजन भव्य किया जाएगा।

    इसमें प्रदेशभर से करीब 15 हजार लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा। कमेटी के लीगल एडवाइजर ओपी इंदल ने बताया कि हरियाणा के सभी आइएएस और आईपीएस अधिकारियों को बुलाया जाएगा। अब यह कार्यक्रम तय हो गया है। वाई पूरन कुमार के अंतिम संस्कार के बाद सरकार का कोई भी नुमांइदा परिवार से नहीं मिला है। अब सभी की नजरें अंतिम अरदास कार्यक्रम पर टिक गई हैं।