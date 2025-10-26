पूर्व IPS पूरन कुमार की श्रद्धांजलि सभा, पंचकूला के गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में अंतिम अरदास

पंचकूला में पूर्व आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की श्रद्धांजलि सभा गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में आयोजित की गई। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस तैनात रही। बठिंडा के विधायक अमित रतन, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, रिटायर्ड एडीजीपी गुरजिंदर सिंह ढिल्लों और हरियाणा से कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई लोग पहुंचे हैं।

श्रद्धांजलि सभा के दौरान आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार को सांत्वना देती महिलाएं।