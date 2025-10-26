Language
    पूर्व IPS पूरन कुमार की श्रद्धांजलि सभा, पंचकूला के गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में अंतिम अरदास

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:34 PM (IST)

    पंचकूला में पूर्व आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की श्रद्धांजलि सभा गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में आयोजित की गई। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस तैनात रही। बठिंडा के विधायक अमित रतन, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, रिटायर्ड एडीजीपी गुरजिंदर सिंह ढिल्लों और हरियाणा से कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई लोग पहुंचे हैं।

    श्रद्धांजलि सभा के दौरान आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार को सांत्वना देती महिलाएं।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पूर्व आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की श्रद्धांजलि सभा रविवार को दोपहर 12 बजे गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में शुरू हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर से गुरुद्वारा तक जाने वाले रास्ते पर पुलिस तैनात की गई है।

    आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार, बठिंडा ग्रामीण से विधायक अमित रतन भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पंचकूला के एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, पंजाब के रिटायर्ड एडीजीपी गुरजिंदर सिंह ढिल्लो और हरियाणा से कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं।