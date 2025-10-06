चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पंचकूला साइट से एंट्री शुरू, दो एस्केलेटर भी चालू, फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को मिली सुविधा

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम जारी है। त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पंचकूला की तरफ प्रवेश हाल खोला गया है जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को राहत मिलेगी। स्टेशन पर सीढ़ियां खुलने से प्लेटफॉर्मों के बीच आना-जाना आसान हुआ है और भीड़ कम होगी। नई बिल्डिंग में टिकट बुकिंग जल्द शुरू होगी और यात्रियों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी।

जारगण संवाददाता, पंचकूला। चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बनाने का काम जारी है। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पंचकूला साइड प्रवेश हाल के एक हिस्से को रविवार शाम छह बजे अस्थायी रूप से खोल दिया गया है। यहां तक की दो एस्केलेटर भी अस्थाई रूप से चालू कर दिए गए हैं। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और भारी सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग्स की सीढ़ियां भी खोल दी गई हैं, जिससे प्लेटफार्मों के बीच आवाजाही पहले की तुलना में तेज और सुरक्षित हो सकेगी। प्रवेश हाल को प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 से जोड़ने वाली सीढ़ियों के साथ-साथ प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 से जोड़ने वाली सीढ़ियों को भी उपयोग में ले लिया गया है। इन सभी सुविधाओं के शुरू होने से स्टेशन परिसर में भीड़भाड़ कम होने के साथ यात्रियों को प्लेटफार्मों के बीच आवागमन के लिए अब लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग हो चुकी है तैयार वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। लोगों की एंट्री के लिए पंचकूला और चंडीगढ़ साइड की दोनों बिल्डिंगों के एंट्री प्वॉइंट पहले ही खोल दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी शुरू हो चुके हैं। जल्द आर्ट वर्क का काम शुरू होना है। नई बिल्डिंग में अक्टूबर माह से टिकट बुकिंग भी शुरू होनी है। स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज (एफओबी) भी बनकर तैयार हो चुके हैं।

रेलवे स्टेशन का लेआउट इस प्रकार किया गया है तैयार ग्राउंड फ्लोर पर कुल 30 टिकट काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें 15 काउंटर चंडीगढ़ की ओर और 15 पंचकूला की ओर हैं। इसी फ्लोर पर एक-एक बुक स्टाल, यादगार वस्तुओं की दुकान, रिटेल शाप और रेलवे कार्यालय दोनों तरफ (चंडीगढ़ और पंचकूला) स्थित हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए एग्जीक्यूटिव लाउंज और सुरक्षा/सीसीटीवी/निगरानी कक्ष भी प्रत्येक तरफ बनाए गए हैं।